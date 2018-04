Formula E, si sposta il capolinea di piazzale Agricoltura. Da giovedì chiusa la Colombo

Roma è pronta ad ospitare la Formula E. Entra nel vivo il conto alla rovescia per il Roma E-Prix, settima tappa del campionato di Formula E che, per la prima volta nella storia, porta nella Capitale una gara dei bolidi elettrici.

Il 14 aprile Formula E all'Eur

L'appuntamento è per sabato 14 aprile all’Eur ma nei dintorni i lavori per l’allestimento del percorso sono iniziati già da giorni e vanno avanti a ritmo spedito. Gli interventi si svolgeranno in orario notturno e comporteranno alcune modifiche ai percorsi delle linee bus, alla circolazione e alla sosta.

Si sposta il capolinea di piazzale dell’Agricoltura

Da domenica 8 il capolinea di piazzale dell’Agricoltura sarà spostato in piazzale Sturzo. Dalla sera del 12 alla mattina del 16 aprile, con la chiusura del tratto di Colombo tra via Laurentina e viale dell’Oceano Atlantico e lo stop alla circolazione anche su un tratto di viale Europa, cambieranno percorso 044, 070, 071, 30, 31, 130F, 170, 670, 671, 700, 703, 703L, 705, 706, 707, 709, 714, 762, 763, 764, 767, 771, 779, 780, 789, 791, C7, C8, n2, n3 e n21.



Il capolinea di piazzale dell’Agricoltura tornerà attivo mercoledì 18 aprile. Sino al 22, invece, rimarranno deviate 703, 703L e 707 per la chiusura di viale della Letteratura e viale della Pittura.

Il 13 e 14 aprile, per fluidificare la circolazione sulla Laurentina,la fermata di piazzale Douhet sarà sospesa. In alternativa, per le linee 31, 703, 764, 772 e 797 si potrà utilizzare la fermata di via Laurentina all’altezza dell’albergo subito dopo piazzale Douhet. Chi utilizza le linee 671, 762 e C7, potrà invece utilizzare la fermata di viale dell’Aeronautica.

Formula E: via Colombo chiusa per quattro giorni

Sul fronte della viabilità, la chiusura più consistente sarà quella di un tratto della Colombo, tra via Laurentina e viale dell’Oceano Atlantico, che scatterà la sera (dalle 20,30) di giovedì 12 e resterà in vigore sino all’alba di lunedì 16 aprile.

Colombo chiusa: i percorsi alternativi

Le strade alternative: chi è diretto verso il Gra dal Centro, può utilizzare l'Ardeatina (da piazza dei Navigatori, da Grotta Perfetta), la Laurentina (per l'occasione la svolta a sinistra dalla Colombo sarà permessa) e il viadotto della Magliana; in direzione Centro, invece, il consiglio è quello di evitare l'uscita 26 del Raccordo e quindi la Pontina/Colombo scegliendo invece l'Ardeatina, la Laurentina, la Via del Mare e l'Ostiense.

Le App in supporto ad automobilisti e utenti dei mezzi pubblici

Le modifiche alla viabilità sono comunicate attraverso la piattaforma editoriale di Roma Servizi per la Mobilità. Le chiusure al traffico saranno anche inserite sull’app Waze. Le app del trasporto pubblico (ad esempio GoogleMaps o Moovit) che utilizzano i dati di Roma Mobilità, visualizzeranno gli avvisi in tempo reale sulle modifiche alle linee bus.

Formula E all'Eur: tutti i bus deviati

E a proposito di trasporto pubblico, per lasciare spazio all’allestimento del circuito, sempre dal 3 aprile sono scattate le prime deviazioni bus. A spostarsi le linee 703, 703L e 707.

Potenziamento bus e green zone il 13 e 14 aprile

Sempre nei giorni 13 e 14 aprile, per limitare i disagi all’utenza abituale e favorire il raggiungimento dell’area, sarà disposto il potenziamento del servizio di alcune linee in fasce orarie utili. Nelle stesse giornate è prevista una “green zone”, dove quindi non saranno autorizzate altre manifestazioni, nella zona a ridosso dell’evento.

Dopo la Formula E arrivano Champions, derby ed Appia Run

Nella settimana di debutto ufficiale della Capitale, e dell’Italia, nell’E-Prix, Roma ospiterà altri eventi che avranno un impatto sulla mobilità.

Martedì 10, all’Olimpico, la partita di ritorno dei quarti di Champions League tra Roma e Barcellona. Poi domenica 15, dalle 18, sempre allo stadio si giocherà il derby Lazio-Roma. Nell’area scatteranno dispositivi anti sosta selvaggia e limitazioni alla circolazione.

All’Olimpico si può andare con il tram 2 e le linee 23, 31, 32, 69, 70, 200, 201, 226, 280, 301, 446, 628, 910 e 911.

Ancora domenica 15, la ventesima edizione dell’Appia Run. Partenza alle 9 da Caracalla, percorso su Appia Antica, Appia Pignatelli, via della Caffarella e via Cilicia.