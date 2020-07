Movida selvaggia e assembramenti, dopo piazza Bologna agenti chiudono le piazze di Trastevere

Piazza Bologna per due notti di seguito, poi piazza Trilussa e piazza di Santa Maria in Trastevere. Proseguono i controlli della Polizia Locale di Roma Capitale mirati a garantire soprattutto il rispetto delle disposizioni per la limitazione del contagio da Covid-19 con presidi rafforzati nelle principali piazze e luoghi di ritrovo, ma anche per contrastare fenomeni di abusivismo commerciale e comportamenti pericolosi su strada. Oltre 3mila le verifiche svolte nelle notti di venerdì e sabato.

Chiuse piazza Bologna e le piazze di Trastevere

Movida selvaggia che nonostante le multe e le chiusure non ha trovato fine né a piazza Bologna né negli altri quartieri dell'Urbe presi d'assalto da giovani e meno giovani. Come venerdì notte, anche sabato è proseguita l'opera di vigilanza nella zona di piazza Bologna, dove le pattuglie hanno isolato nuovamente l'area dopo aver proceduto a disperdere la folla, come già era avvenuto 24 ore prima quando, oltre all'interdizione della piazza, sono scattate multe e chiusure per alcuni locali per l'inosservanza delle regole sul contenimento del contagio.

Analogo provvedimento di isolamento si è reso necessario in piazza Trilussa e piazza Santa Maria in Trastevere.

Chiusa discoteca nel VII Municipio

A causa di forti assembramenti che impedivano di fatto l’osservanza delle regole previste per tutelare la salute pubblica, gli agenti hanno dovuto isolare le aree più a rischio per alcune ore, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Affollamento e impossibilità di garantire il rispetto delle norme anti-contagio hanno portato anche alla chiusura di una discoteca nel territorio del VII Municipio.

Movida all'Appio ed al Tuscolano

Particolari verifiche hanno riguardato anche alcuni luoghi di ritrovo nei quartieri Appio e Tuscolano, dove gli agenti sono dovuti intervenire in più occasioni per ripristinare il distanziamento sociale. Sempre in questa zona, necessario l'intervento di dieci pattuglie presso una discoteca dove è stata rilevata una ressa di avventori sia negli spazi adibiti all'intrattenimento sia all'ingresso.

Oltre alla chiusura immediata dell'attività, sono scattte le contestazioni per violazione delle prescrizioni atte a garantire la salute collettiva. Ulteriori accertamenti di natura amministrativa sono tuttora in corso.

Vendita di alcolici fuori orario

Oltre 50 le irregolarità accertate per il consumo, la vendita e la somministrazione di alcolici fuori dall'orario consentito, in particolare nelle zone di S. Lorenzo, Trastevere, Ponte Milvio e piazza Bologna, mentre in alcune vie del Centro Storico, gli agenti sono dovuti intervenire per vari casi di disturbo della quiete pubblica, musica ad alto volume in abitazioni e locali e per riproduzione musicale nei luoghi pubblici non autorizzata.

Chiuso minimarket

Verifiche hanno riguardato anche i minimarket: in uno di questi esercizi gli operanti hanno riscontrato illeciti per un importo superiore ai 2mila euro di sanzione e posto sotto sequestro oltre 20 chili di alimenti scaduti. Il responsabile è stato perseguito anche per l'inosservanza delle norme previste per la limitazione del contagio, come l'assenza di prodotti igienizzanti.

Sequestro merce alimentare

Irregolarità amministrative sono state rilevate anche presso due attività di somministrazione nelle vie circostanti piazza Bologna, dove si è proceduto al sequestro della merce alimentare in quanto risultata priva dei requisiti obbligatori di tracciabilità. E' stata inoltre inviata apposita segnalazione alla ASL territorialmente competente per le pessime condizioni igienico- sanitarie riscontrate nei locali.

Una specifica attività di vigilanza è stata effettuata anche per garantire la sicurezza stradale: più di 700 le infrazioni rilevate, con oltre settanta veicoli rimossi per sosta irregolare o d’intralcio.