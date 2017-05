Pomezia: aria "irrespirabile" a Castel Romano, i sindacati annunciano "sciopero"

Un odore nauseabondo avvolge Pomezia, con poche persone in giro e perlopiù coi volti coperti da mascherine. La nube nera, scaturita dall'incendio alla fabbrica Eco X, si sposta ed è arrivata nella zona dell'outlet di Castel Romano ieri evacuato, temporaneamente fino alle 12, dalla direzione del centro commerciale.

Una soluzione, tampone, che non soddisfa le sigle sindacali Cgil, Filctem, Filctem e Fiom Cgil di Roma e del Lazio. I rappresentati dei lavoratori, infatti, con un comunicato congiunto hanno fatto fronte comune minacciando uno sciopero: "A oltre 24 ore dal rogo della Eco X di Pomezia non si hanno ancora indicazioni certe dalle autorità competenti circa le condizioni di sicurezza per i cittadini e i lavoratori del circondario di Pomezia e delle zone adiacenti. Dopo il verificarsi di malesseri fra i lavoratori dell'outlet di Castel Romano, riteniamo quindi necessario proclamare lo sciopero a oltranza nel sito, con effetto immediato, fino a quando non saranno ripristinate le condizioni di sicurezza, comunicate ufficialmente da chi di dovere". La direzione del centro commerciale, al momento, resta sulla posizione già resa nota sabato pomeriggio:

A far da sponda a questa richiesta anche gli esponenti di Sinistra Italiana Stefano Fassina, Loredana De Petris e Massimo Cervellini: "Già una dipendente dell'Outlet di Castel Romano è andata in ospedale non aspettiamo altri casi prima di prendere provvedimenti. Va evitato quanto già successo nell'incendio che ha colpito l'aeroporto di Fiumicino qualche anno fa. Chiediamo alla sindaca Raggi di fare una ordinanza per chiudere provvisoriamente tutte le attività economiche vicine all'area del grave rogo di ieri ricadenti nel territorio comunale di Roma".

