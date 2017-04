Il Brancaleone diffida il Campidoglio: "Dopo il dissequestro ci restituisca le chiavi"

Restituire le chiavi al Brancaleone. Dopo la sentenza del Tribunale del Riesame, che ha dissequestrato l'immobile comunale al quale lo scorso 14 dicembre erano stati messi i sigilli, l'associazione è pronta a diffidare il Campidoglio qualora gli venisse impedito di rientrare negli spazi di via Levanna. L'ha annunciato questa mattina, nel corso della commissione capitolina Trasparenza, presieduta da Marco Palumbo, l'avvvocato dello spazio autogestito Alessandra Scarnati. La sentenza, ha spiegato, stabilisce che "non c'è nè occupazione, nè furto d'energia e che quindi lo spazio deve tornare agli aventi diritto. Il pm ha restituito le chiavi al Comune di Roma, ma lo spazio ora deve tornare nella disponibilità dell'associazione".

Il legale ha annunciato una diffida: "Lo spazio resta chiuso e più si accumulano danni da mancata manutenzione e per mancate attività, più il Comune non è in grado comunque di offrire in alternativa: attenderemo comunque il tempo necessario perchè il Campidoglio si possa esprimere sulla questione, ma intanto ci tuteleremo".

Dal canto loro, i tecnici del dipartimento Patrimonio e i rappresentanti dell'Avvocatura capitolina si sono chiamati fuori, sottolineando come si tratti di "una questione da dirimire con il pm e non con gli uffici capitolini, perché le chiavi della struttura sono state date al dipartimento Patrimonio per decisione del pm". Il verbale della seduta, ha concluso Palumbo, "sarà trasmesso al dipartimento patrimonio e attenderemo una risposta dagli uffici. È chiaro comunque che la posizione va presa dalla maggioranza" ha sottolineato il presidente della Trasparenza "nell'ambito di un regolamento transitorio che riguarda in linea generale gli effetti della delibera 140".