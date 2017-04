Maratona di Roma: strade chiuse e autobus deviati, domenica 2 aprile con il blocco del traffico

La carica dei 100.000 che blocca Roma. Effetto collaterale della grande festa di sport che attraverserà la Capitale sono i disagi che i romani vivranno. Un vero e proprio nuovo blocco del traffico per domenica 2 aprile, con la città letteralmente tagliata in due dal percorso della Maratona. Da giorni l'organizzazione ha reso noto le strade chiuse e quindi i residenti sono stati debitamente preparati.

Il Comando Generale della Polizia Locale ha previsto l’impiego di circa 600 agenti al fine di garantire il corretto svolgimento dell’evento sportivo e limitare al massimo i disagi per automobilisti e residenti. Saranno inoltre impiegati circa 170 volontari della Protezione Civile di Roma Capitale, che saranno dislocati nell’area compresa tra Lungotevere Sangallo e Piazza Monte Grappa.

Il percorso di gara comporterà chiusure alla circolazione stradale a partire dalle ore 8.00 e fino alle ore 16.30.

Come detto da giorni sono stati affisi i cartelli di rimozione delle auto e il centro della città è stato nastrato di giallo. Ecco di seguito l'elenco delle strade chiuse.

-Via Alessandrina, angolo Via Cavour - Largo Corrado Ricci

-Piazza Madonna di Loreto

-Piazza Traiana

-Via di Sant’Eufemia

-Via Cavour (da Largo Venosta a largo corrado ricci)

-Via degli Annibaldi

-Via delle Terme di Caracalla (laterali)

-Via del Circo Massimo (lato circo massimo)

-Piazza Bocca della Verità

-Via dei Cerchi

-Viale Aventino (lato FAO)

-Piazza Albania (da Via della Piramide Cestia a Viale Aventino)

-Via della Piramide Cestia (da Piazzale Ostiense a Piazza Albania)

-Via Matteucci (50 metri a destra da Via Matteucci e 50 metri a destra prima di Ponte Settimia Spizzichino)

-Via Ostiense (da civico 119 per 100 metri)

-Lungotevere San Paolo (lato sinistro da Via Ostiense a Viale San Paolo)

-Viale San Paolo (carreggiata lato Basilica)

-Viale Ostiense (a sinistra da Via Valco San Paolo a largo Beato Placido Riccardi)

-Viale Marconi (da Via del Valco San Paolo a Ponte Marconi)

-Piazzale Edison

-Lungotevere di Pietra Papa (una fila su lato sinistro fino a Lungotevere dei Papareschi) a destra per 200 Mt. dopo Ponte Marconi;

-Lungotevere Papareschi

-Lungotevere Gassman

-Via Pacinotti

-Via Volpato (da Piazzale della Radio a Via Portuense)

-Via Portuense

-Via Ettore Rolli

-Via Stradivari

-Ponte Testaccio

-Largo Marsi

-Via Manuzio

-Via Galvani

-Via Marmorata (lato destro da Via Galvani a Piazza dell’Emporio)

-Via di Santa Maria in Cosmedin (angolo Via della Greca)

-Lungotevere dei Pierleoni

-Lungotevere dé Cenci

-Lungotevere dei Sangallo

-Piazza di Ponte Sant’Angelo

-Lungotevere Tor di Nona

-Piazza del Porto di Ripetta

-Piazza Cavour (da Via Vittoria Colonna a Via Crescenzio)

-Via Crescenzio

-Via Sforza Pallavicini

-Via di Porta Castello

-Via della Traspontina

-Via Erba

-Via dei Corridori

-Via di Porta Angelica

-Via Terenzio

-Via Fabio Massimo

-Viale Giulio Cesare

-Via delle Milizie

-Via Leone IV

-Via della Giuliana

-Piazzale Clodio (da Via della Giuliana a Viale Mazzini)

-Viale Mazzini (a mano)

-Piazza Mazzini (tra Viale Mazzini e Via Oslavia)

-Via Oslavia (carreggiata destra – da Piazza Mazzini a Piazza Bainsizza)

-Piazza Bainsizza (da Via Oslavia a Viale Carso)

-Viale Carso

-Via Achille Papa

-Via Marcello Prestinari

-Piazza Monte Grappa

-Lungotevere della Vittoria

-Lungotevere Grande Ammiraglio Thaon Di Revel (lato Tevere)

-Lungotevere dell’Acqua Acetosa

-Via Elia

-Via dei Campi Sportivi

-Via dell’Agonistica

-Via della Moschea

-Viale Parioli (da Via della Moschea a Piazza del Parco della Rimembranza)

-Viale Maresciallo Pilsudski

-Via Gaudini

-Via Argentina

-Via Venezuela

-Via India

-Viale della XVII Olimpiade (carreggiata destra da Via India a Viale Tiziano)

-Viale Tiziano (da Via XVII Olimpiade a Piazza Apollodoro)

-Piazza Apollodoro

-Via Flaminia (da Via Guido Reni)

-Viale del Vignola

-Via Pier della Francesca

-Via Giovanni Pannini

-Via Antonazzo Romano

-Piazza Gentile Da Fabriano

-Lungotevere Flaminio

-Passeggiata di Ripetta

-Piazza Augusto Imperatore (angolo con Passeggiata di Ripetta)

-Piazza del Porto di Ripetta

-Via di Ripetta

-Piazza Nicosia

-Via Monte Brianzo

-Piazza di Ponte Umberto I

-Piazza di Tor Sanguigna (lato destro)

-Via dei Canestrari

-Corso del Rinascimento

-Piazza S. Andrea della Valle

-Via del Babuino

-Piazza di Spagna

-Via Due Macelli

-Largo del Tritone

-Via Milano (dall’uscita del Traforo Umberto I a Via Nazionale)

-Largo Magnanapoli

ORARI DI MASSIMA* DI DIVIETO FERMATA PER ZONE DI ROMA (riferimento strade percorso)

- Zona Ostiense/Garbatella: da sabato 1 aprile ore 22 fino a domenica 2 aprile ore 11.15

- Zona Marconi: da sabato 1 aprile ore 22 fino a domenica 2 aprile ore 12

- Zona Testaccio: da sabato 1 aprile ore 22 fino a domenica 2 aprile ore 13

- Zona Prati: da sabato 1 aprile ore 22 fino a domenica 2 aprile ore 14

- Zona Flaminio: da sabato 1 aprile ore 22 fino a domenica 2 aprile ore 15.30

- Zona Centro: da sabato 1 aprile ore 22 fino a domenica 2 aprile ore 16.45

- I Lungotevere: da Lungotevere San Paolo a Lungotevere Gassman da sabato 1 aprile ore 22 a domenica 2 aprile ore 12 – da Lungotevere Aventino fino a Lungotevere Marzio da sabato 1 aprile ore 22 a domenica 2 aprile ore 13 – da Lungotevere Oberdan fino a Lungotevere Cadorna da sabato 1 aprile ore 22 a domenica 2 aprile ore 14 – da Lungotevere Salvo d’Acquisto a Lungotevere dell’Acqua Acetosa da sabato 1 aprile ore 22 a domenica 2 aprile ore 15 - da Lungotevere Flaminio fino a Lungotevere Arnaldo da Brescia da sabato 1 aprile ore 22 a domenica 2 aprile ore 15.40

*GLI ORARI POSSONO VARIARE, PER LUOGO O ZONA, SU ESIGENZA DI ORDINE PUBBLICO DELLA POLIZIA DI ROMA CAPITALE

Sono previsti varchi di attraversamento, che saranno presidiati da operatori nelle seguenti vie

Via Tomacelli / Via di Ripetta

Monte Brianzo - Zanardelli

Piazza Cinque Lune

Corso Rinascimento - Canestrari - Largo S Andrea della Valle

Piazza Argentina

Piazza Gesù

Plebiscito / Astalli

Plebiscito / P.zza Venezia

Via del Corso / Montecatini

Via del Corso / Via dei Sabini

Via del Corso / Largo Chigi

Via del Corso /Via delle Convertite

Via del Corso / Largo san Lorenzo in Lucina

Via del Corso / Largo Goldoni

Via del Corso /Via della Croce

Via del Corso /Lgo Pontefici

Via del Babuino / Croce – S.Sebastianello

P.zza Spagna / Via dei Condotti

P.zza Mignanelli / Via Propaganda

Due Macelli / Capo Le Case

Largo Tritone

Traforo / Via Nazionale

Magnanapoli

Via IV Novembre / Pilotta

Via IV Novembre / SS.Apostoli

Cesare Battisti / P.zza Venezia

Via Virgilio / Piazza Adriana

Sforza Pallavicini / Via Vitelleschi / Via Traspontina

Sforza Pallavini - Via Crescenzio - Via Terenzio

Via Lepanto / Giulio Cesare

Via Damiata / Via delle Milizie

Via Carlo Alberto Dalla Chiesa - Via Silvio Pellico

Via Barletta / V.le Angelico

Largo Paoli / Acciaioli

LA MAPPA DEL PERCORSO