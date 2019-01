Blocco auto: a Roma oggi fascia verde chiusa ai veicoli più inquinanti. Tutte le informazioni

Blocco del traffico a Roma oggi 8 gennaio 2019 ai veicoli più inquinanti all'interno della Fascia Verde. Il fermo riguarderà dalle ore 7.30 alle ore 20.30: ciclomotori e motoveicoli PRE-EURO 1 ed EURO 1 e autoveicoli alimentati a benzina EURO 2.

Le categorie di veicoli previste dall'ordinanza sindacale si aggiungono a quelle già bloccate in modo permanente nella Fascia Verde: autoveicoli alimentati a benzina PRE EURO 1 e EURO 1; autoveicoli alimentati a gasolio (diesel) PRE EURO 1, EURO 1 e EURO 2.

Eventuali deroghe specifiche sono riportate nell'Ordinanza Sindacale che si può reperire online sul sito di Roma Capitale (qui il link).

Inoltre, gli impianti termici dovranno essere gestiti in modo da garantire una temperatura dell’aria negli ambienti non superiore a 18°C o 17°C in funzione del tipo di edificio.

Il provvedimento urgente si è reso necessario in quanto le centraline di monitoraggio indicano il superamento del valore limite, stabilito dalla normativa vigente, per il PM 10 nella stazioni di "Preneste", "Tiburtina" e "Cinecittà". Con l'Ordinanza della Sindaca n. 2/2019 (qui il documento completo), si dispone la limitazione della circolazione per la giornata dell'8 gennaio 2019.

Domenica 13 gennaio intanto è prevista la terza domenica ecologica, la prima del 2019. Previsto il blocco della circolazione all'interno della fascia verde.