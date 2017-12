Largo Telese: bengalese pestato in piena notte mentre torna da lavoro

A pochi giorni dall'aggressione di via dell'Acqua Bullicante, un altro bengalese è finito vittima del branco. Il pestaggio, per orario, caratteristiche e luogo, somiglia molto a quello che ha avuto come protagonista un malcapitato 40enne bengalese. Ad avere la peggio il 47enne Nazrul che alle 2.10 della notte tra il 21 e il 22 dicembre, a largo Telese, è stato raggiunto e pestato da un gruppo di cinque persone.

L'uomo, impiegato come lavapiatti in un ristorante di via Santa Croce in Gerusalemme, stava tornando a casa al Prenestino. A cento metri dal portone, a Largo Telese, mentre camminava è stato affiancato da un'auto con cinque giovanissimi a bordo. "Avranno avuto tra i 17 e i 20 anni", spiega Bachcu Dhuumcatu, dell'Associazione Dhuumcatu che ha raccolto il racconto di Nazrul. "In due l'hanno quindi colpito da dietro. Gli altri l'hanno raggiunto e riempito di botte", lasciandolo a terra.

Un pestaggio lampo, durato due minuti. Tanto è bastato però provocare al bengalese una ferita al volto e la rottura del setto nasale. Sul posto un'ambulanza che l'ha trasportato all'ospedale San Giovanni. Come risulta dal referto medico 20 sono i giorni di prognosi.

Bachcu Dhuumcatu, dell'Associazione Dhuumcatu denuncia: "Il fratello di Nazrul ha chiamato il 112, ma nessuno è poi intervenuto. Siamo preoccupati perché sembra esserci una vera e propria caccia allo straniero e nessuno fa nulla per evitarlo".

Nella notte tra il 16 e il 17 dicembre un'aggressione simile ha avuto come vittima un connazionale di Nazrul, picchiato su via dell'Acqua Bullicante, nella zona Prenestino-Marranella. Il 31 ottobre all'Esquilino stessa sorte era toccata al cameriere Chondro. In passato da alcune indagini avevano inquadrato le aggressioni ad immigrati del Bangladesh sotto la matrice razzista, individuando nell'estremismo di destra i protagonisti dei raid.