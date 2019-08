A Roma in vendita 61 immobili pubblici

Scadrà il prossimo 20 settembre il termine ultimo per presentare le offerte di acquisto per la prima selezione di circa 200 tra abitazioni, negozi e uffici in 8 delle maggiori città italiane. A Roma 61 gli immobili in vendita. A gestire gli immobili e la vendita Invimit Sgr, società partecipata al 100% dal Ministero dell’Economia e delle Finanze che ha messo in piedi un’innovativa procedura d’asta che "punta a garantire", spiega una nota della società, "un inedito livello di trasparenza e tracciabilità dell’intero processo di aggiudicazione".

Oltre a Roma, immobili in vendita a Firenze, Palermo, Bologna, Pisa, Firenze, Trieste e Sabaudia. La vendita è dedicata a tutti i privati cittadini e alle imprese. A questo link è possibile consultare la lista completa

Di seguito la tabella con i 61 immobili in vendita

Via Montebianco 112 appartamento 206000 Via Montebianco 112 appartamento 365000 Via Montebianco 112 appartamento 177000 Via Montebianco 112 appartamento 253000 Via Montebianco 112 appartamento 388000 Via Montebianco 112 appartamento 282000 Via Montebianco 112 Magazzino 35000 Via Montebianco 112 Magazzino 46000 Via Montebianco 112 Magazzino 62000 Via Montebianco 112 Magazzino 51000 Via Montebianco 112 Magazzino 45000 Via Di Villa Pamphilj 29 appartamento 448000 Via Di Villa Pamphilj 29 appartamento 458000 Via Di Villa Pamphilj 29 appartamento 361000 Via Di Villa Pamphilj 29 appartamento 486000 Via Di Villa Pamphilj 29 appartamento 231000 Via Di Villa Pamphilj 29 appartamento 348000 Via Di Villa Pamphilj 29 appartamento 563000 Via Trasfigurazione 14 appartamento 325000 Via Trasfigurazione 14 appartamento 415000 Via Edoardo Jenner 135 appartamento 358000 Via Edoardo Jenner 135 appartamento 329000 Via Edoardo Jenner 135 appartamento 378000 Via Edoardo Jenner 135 appartamento 427000 Via Edoardo Jenner 135 appartamento 413000 Via Di Santa Croce In Gerusalemme 104 appartamento 625000 Via Di Santa Croce In Gerusalemme 102 appartamento 450000 Via Asmara 32 appartamento 725000 Via Asmara 32 appartamento 645000 Via Tarvisio 2 appartamento 537000 Via Tarvisio 2 appartamento 424000 Piazza Buenos Aires 5 appartamento 1480000 Piazzale Di Porta Pia 121 ufficio 1370000 Via Della Batteria Nomentana 84 appartamento 125000 Via Della Batteria Nomentana 84 appartamento 325000 Via Della Batteria Nomentana 84 appartamento 335000 Via Della Batteria Nomentana 84 appartamento 345000 Via Della Batteria Nomentana 84 appartamento 370000 Via Della Batteria Nomentana 84 autorimessa 1100000 Via Della Batteria Nomentana 86-104 negozio 880000 Via Ravenna 34 appartamento 1045000 Via Capitan Ottobono 13 appartamento 146000 Via Capitan Ottobono 13 appartamento 179000 Via Capitan Ottobono 13 appartamento 200000 Via Capitan Ottobono 13 negozio 213000 Via Oderisi Da Gubbio 49-53 appartamento 156000 Via Dei Sommozzatori 14 negozio 139000 Via Dei Sommozzatori 16 negozio 142000 Via Dei Sommozzatori 20 negozio 102000 Circonvallazione Appia 91 appartamento 370000 Circonvallazione Appia 91 appartamento 360000 Circonvallazione Appia 91 appartamento 405000 Circonvallazione Appia 91 appartamento 460000 Via Della Trasfigurazione 8-10 negozio 215000 Via Trasfigurazione 6 appartamento 392000 Via Trasfigurazione 6 appartamento 433000 Via Trasfigurazione 6 appartamento 438000 Via Trasfigurazione 6 appartamento 436000 Via Trasfigurazione 6 appartamento 439000 Via Bolzano 1 appartamento 595000

Invimit: "Processo di vendita semplice, trasparente e affidabile"

L’utilizzo di video tutorial per spiegare l’iter di acquisto, l’identificazione di notai incaricati dalla stessa Invimit per offrire supporto e ricevere sia le offerte di acquisto che eventuali rilanci, un numero verde dedicato per chiedere informazioni e fissare le visite, sono parte fondamentale di un processo di vendita semplice, trasparente e affidabile. "Sono proprio semplicità, trasparenza e affidabilità i principi che guidano Invimit Sgr e il suo management nel piano di valorizzazione degli immobili pubblici", spiega la società. "Un’occasione cruciale per ripensare la strategia immobiliare degli asset pubblici e rendere anche i cittadini protagonisti di questo cambiamento".

La SGR si occupa infatti della valorizzazione di immobili di provenienza pubblica conferiti ai fondi immobiliari da essa gestiti, per un importo di 1,6 miliardi di euro, ed è parte attiva del piano di dismissioni nazionale con un obiettivo complessivo di 610 milioni di euro, di cui 500 attraverso la commercializzazione di quote di fondi immobiliari a investitori istituzionali e 110 attraverso la vendita diretta di asset. La vendita di unità immobiliari è un di cui di una strategia più ampia che punta anche alla razionalizzazione dei portafogli, ma la trasparenza, la semplicità di accesso e l’affidabilità dell’intera procedura di vendita rappresentano un messaggio di apertura al mercato che sarà la linea guida dell’intera strategia di commercializzazione.