VIDEO | Stazioni metro chiuse, i commercianti in piazza non si rassegnano: "Devono riaprire entro Pasqua"

Non mollano. Non certo perché non vogliono, come dicono loro stessi, ma perché non possono farlo. Non possono permettere di restare a guardare in silenzio mentre il cuore della mobilità di Roma è ferma. Sono i commercianti della zona tra via Nazionale e piazza della Repubblica. Imprenditori, e lavoratori, che da quando la vicina stazione metro è stata chiuso per il drammatico crollo della scala mobile, vedono ridursi gli incassi: “Dal 30 al 70% - spiega Cristina Barletta - portavoce del comitato civico per la riapertura della stazione Repubblica -, pretendiamo che venga riaperta entro Pasqua, come indicato per la stazione Spagna. Non ne possiamo più, un disagio unico anche per chi vive qui”.

Accanto a loro la Confesercenti di Roma, presieduta da Valter Gianmaria, e la presidente del I municipio, Sabrina Alfonsi (Pd): “La mobilità del centro di Roma non esiste più, non bastano gli annunci - dice la minisindaca riferendosi alla scelta di chiudere il contratto con la ditta delle manutenzioni -, questa città ha bisogno di risposte, adesso”.

“Quando abbiamo saputo della chiusura di Barberini non ci siamo stupiti, eravamo certi potesse accadere visto che doveva svolgere il lavoro anche di repubblica - conclude Barletta -, tutto questo però è inaccettabile”.