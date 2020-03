Coronavirus: al via telelavoro per i dipendenti capitolini

Telelavoro ai dipendenti capitolini per limitare sul territorio gli spostamenti della popolazione. Ovvero incentivare e favorire forme di lavoro agile nei vari settori della macchina amministrativa di Roma Capitale ai tempi dell'emergenza Coronavirus. Con questo obiettivo il Dipartimento Organizzazione e Risorse Umano ha inviato una circolare a tutti i direttori delle strutture (Municipi e Dipartimenti) affinché individuino le attività che possono essere svolte, sin dai prossimi giorni, secondo modalità più flessibili.

In questo modo si vuole contemperare l'interesse alla salute pubblica e la continuità dell'azione amministrativa. "In linea con questa indicato dalla Ministra Fabiana Dadone, chiediamo ai nostri uffici di incentivare rapidamente forme e modalità di lavoro agile. Si parte ovviamente dai soggetti più deboli, ma intendiamo contribuire alla limitazione degli spostamenti. Anche Roma Capitale fa la sua parte in questa fase così complessa per la collettività", spiega la Sindaca di Roma Virginia Raggi.

Verrà garantita la possibilità di attivare il lavoro agile - in via prioritaria - ai soggetti maggiormente esposti al rischio di contagio individuabili nei portatori di patologie croniche, con multimorbilità, con stati di immunodepressione congenita o acquisita, tutto debitamente documentato. Nell'opera di individuazione delle attività effettuabili in modo flessibile l'Amministrazione deve tenere conto della tutela dei dati protetti, dei protocolli relativi alla privacy e che un ente locale eroga soprattutto servizi essenziali di pubblica utilità.

"Vogliamo agevolare le attività dei nostri dipendenti, garantendo la piena continuità della macchina e assicurando una risposta operativa a quanto previsto dal Governo. Abbiamo quindi impostato un percorso che, con il contribuito di tutti i soggetti coinvolti, consentirà di tutelare il benessere organizzativo e l'esercizio dei diritti di lavoratrici e lavoratori", sottolinea l'Assessore al Personale Antonio De Santis. Una volta individuate le attività che si possono svolgere in modalità agile e accertate le persone che possono e intendono avvalersi di questa possibilità, verranno elaborati specifici progetti che saranno firmati dalla parte datoriale e dal dipendente.

Smart working che verrà attuato anche alla Città Metropolitana di Roma. Come spiega Teresa Zotta, vice sindaco della Città metropolitana di Roma: "Tutti gli uffici di Città metropolitana di Roma continueranno a fornire servizi ai cittadini in sicurezza, attivando tutte le misure di cautela conformi al Decreto in materia di contenimento dell'emergenza sanitaria. A tutti i dipendenti in regime di "smart working" potrà essere esteso il periodo di lavoro a casa fino a 5 giorni a settimana a seconda delle mansioni. Potranno usufruirne tutti gli altri lavoratori che ne faranno richiesta già a partire da lunedì 9 Marzo, anche attraverso mezzi informatici propri. Tali misure saranno attive per le prossime due settimane".

"Abbiamo messo a disposizione, inoltre, kit informatici per la firma digitale. Verranno limitate tutte le attività di riunioni, conferenze o incontri, per evitare sovraffollamenti in conformità a quanto previsto nel Decreto. Al fine di non rallentare l'attività amministrativa - prosegue Zotta - si sta mettendo in atto una serie di misure atte a consentire riunioni in conference call. In tutte le sedi di Città metropolitana di Roma sono state pubblicizzate le informazioni di prevenzione e nella giornata di sabato scorso sono stati sanificati tutti gli uffici. E' stato istituito un tavolo operativo per monitorare l'andamento dell'emergenza e procedere a ulteriori interventi".