Coronavirus, studenti spagnoli bloccati al porto di Civitavecchia: “No intervento sanitario o restrizioni”

Nessun intervento sanitario o restrizioni. Questa l’indicazione della Asl Roma 1 “in merito agli 80 studenti spagnoli bloccati all'imbarco a Civitavecchia e trasferiti nuovamente presso una struttura alberghiera sul territorio della ASL Roma 1, l’Azienda ribadisce che non ci sono condizioni cliniche ed epidemiologiche tali da richiedere interventi di carattere sanitario, ne’ a tutelare della popolazione né dei turisti stessi. Non si ravvedono elementi tali da imporre ulteriori restrizioni, restano in vigore come per tutti i cittadini le norme previste sulla mobilità a carattere nazionale”.

La comitiva era stata bloccata dopo che 80 studenti iberici in gita avevano provato a imbarcarsi su una nave per rientrare a Barcellona. Controllati al momento dell'imbarco con il termoscanner, quattro di loro sono stati trovati con la febbre alta e fatti scendere con il resto della scolaresca e degli insegnanti al seguito e così è scattato l'allarme.

A seguire la vicenda da vicino il Sindaco di Civitavecchia Ernesto Tedesco che in un video messaggio sulla propria pagina facebok istituzione ha quindi dichiarato: “Il Governo emani un provvedimento per bloccare le crociere e il traffico passeggeri non essenziale, e contestualmente incrementi i controlli sanitari. Bisogna conservare l'agibilità delle banchine per le merci, con particolare riferimento ai generi di prima necessità e alimentari, il tutto assicurando ogni garanzia medica e sanitaria agli operatori, attraverso le protezioni individuali: mascherine, guanti e quanto altro necessario”.