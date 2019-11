Metro Barberini, la stazione non apre: pronta interrogazione in Comune

“Dai documenti emersi in seguito al mio accesso agli atti risultava come giorno di riapertura il 31 ottobre. Invece la fermata Barberini è ancora chiusa, ho chiesto una seduta della commissione Trasparenza, oltre quella Mobilitaà, che dovrebbe svolgersi quanto prima”.

A parlare è Svetlana Celli, capogruppo in Campidoglio della Lista Civica Roma Torna Roma che sottolineando l’importanza della riapertura della fermata metro nel centro della città, annuncia i prossimi step soprattutto a seguito delle riunioni con i commercianti di zona: “Oltre al disagio di tanti cittadini, si aggiunge il danno economico che tante piccole imprese devono affrontare per responsabilità dell'Amministrazione”.

Stazione metro Barberini chiusa dal 23 marzo

La stazione metro Barberini è interdetta dallo scorso 23 marzo quando una delle scale mobili presente all’interno della struttura ha ceduto. Da quel giorno solo ipotesi e nessuna certezza sulla riapertura di una delle stazioni più centrali della linea A della metropolitana. Una chiusura che da otto mesi mette in ginocchio pendolari e commercianti di zona diretti quotidianamente verso uffici, negozi. Una doccia fredda anche per i turisti costretti a rinunciare alla fermata più vicina per raggiungere via del Tritone o Fontana di Trevi, dovendo correrei ai ripari con linee di bus alternative.

Proteste dei commercianti e disagi per i turisti

Già durante lo scorso mese di agosto, quando la “possibile” apertura era stata annunciata per novembre, i cittadini parlavano di “attesa inconcepibile”. Tante le rimostranze rispetto alla gestione della chiusura. Di recente anche il flash mob di Legambiente che affiggendo uno striscione all’ingresso della stazione metro Barberini denunciava “Che vergogna”. Intanto dall’azienda dei trasporti non emerge nessuna certezza o annuncio e le festività natalizie sono sempre più vicine.