Coronavirus, salgono a 35 i casi nel cluster del San Raffaele Pisana. Ora tamponi anche ai dimessi

Salgono a 35 i casi di coronavirus nel cluster dell'istituto di riabilitazione San Raffaele Pisana. Erano 31 secondo la rilevazione di ieri. "Siamo in attesa dell’esito degli ultimi tamponi. Ne sono stati effettuati circa 700 tra pazienti, operatori e soggetti esterni" spiega l'assessore alla Sanità Alessio D'Amato. "Al momento il focolaio è circoscritto e l'ipotesi maggiormente accreditata circa il caso indice è riferita ad alcuni operatori, siamo però in attesa delle conclusioni dell'audit".

Da domani l'indagine epidemiologica verrà estesa in prima battuta ai pazienti e ai loro contatti stretti dimessi dalla struttura nelle ultime tre settimane, a partire dal 18 di maggio. Gli interessati potranno recarsi per i test, in sicurezza, in uno dei due drive-in della Asl Roma 3 situati presso l'ex ospedale Forlanini (entrata da piazza Carlo Forlanini) e il secondo in via di Casal Bernocchi, 73.

"Verrà fatto contestualmente anche un recall telefonico da parte della Asl e si risalirà a tutti i contatti. Li andremo a cercare uno ad uno" conclude D'Amato. "Al momento i casi positivi sono stati tutti trasferiti dalla struttura".

Il caso del San Raffaele Pisana ha fatto impennare nelle ultime 48 ore il numero dei contagi a Roma, passati da solo 9 di venerdì 5 giugno, a 26 di sabato 6 giugno. "Ci aspettiamo un ulteriore incremento dei casi, non bisogna abbassare la guardia" diceva ancora ieri l'assessore.

Di ieri l'ultimo report con i casi totali presenti nella regione. 2697 gli attuali positivi al Covid 19 nel Lazio. Di questi 2171 in isolamento domiciliare, 477 ricoverati in degenza ordinaria, 49 in terapia intensiva. 758 sono i pazienti deceduti e 4346 le persone guarite. In totale sono stati esaminati da inizio pandemia 7801 casi.

