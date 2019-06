Al via i cantieri sui binari del Lazio, modifiche alla circolazione sulla Roma- Napoli

Cantieri aperti da sabato 29 giugno, sui binari del Lazio. Gli interventi di Rete Ferroviaria Italiana sono finalizzati a incrementare l'affidabilità dell'infrastruttura e a migliorare la puntualità e la regolarità del servizio ferroviario. Disposta dunque la programmazione della circolazione proprio nel periodo estivo con lo scopo di evitare che i cantieri rallentino la circolazione ferroviaria, con ripercussioni sulla qualità del servizio.

In particolare, da sabato 29 a domenica 30 giugno i cantieri saranno aperti fra Torricola e Pomezia per il varo del nuovo cavalcavia al chilometro 24+396 della Linea Roma-Formia. In sostituzione del ponte ad arco in muratura demolito la scorsa estate, Rfi varerà una imponente travata in acciaio a parete piena, lunga 40 metri, che attraversando quattro binari consentirà il transito dei nuovi treni merci High Cube sull'itinerario Scadinavia-Mediterraneo e contribuirà contemporaneamente alla ricucitura del collegamento tra la stazione di Pomezia e l'area industriale limitrofa.

Saranno 60 i tecnici, ingegneri e le maestranze al lavoro nel cantiere, per un investimento totale per Rete Ferroviaria Italiana di 3 milioni di euro. La circolazione ferroviaria fra Roma e Campoleone e viceversa sarà sospesa e sostituita da bus. Le modifiche interesseranno le linee: Fl7 Roma-Formia-Napoli e Fl8 Roma-Nettuno. I viaggiatori provenienti da Napoli arriveranno in treno fino a Campoleone e con bus proseguiranno fino a Cecchina, dove potranno riprendere il treno della linea di Velletri per giungere a Roma Termini, mentre i viaggiatori provenienti da Nettuno arriveranno in treno fino ad Aprilia dove troveranno un bus diretto per la stazione Laurentina della metro B.