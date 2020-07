Ennio Morricone, il necrologio: "Funerale privato perché non voglio disturbare nessuno"

Un necrologio che riassume tutto il personaggio Ennio Morricone. Riservato, dolce, austero, legato alla famiglia e agli affetti più cari. "A mia moglie va il più doloroso addio". Queste le parole scritte dal premio Oscar nel necrologio che ha lasciato prima di morire, diffuso oggi dall'avvocato Giorgio Assumma.

"Io Ennio Morricone sono morto. Lo annuncio così - è riportato nel testo scritto dal compositore - a tutti gli amici che mi sono sempre stati vicini e anche a quelli un po' lontani che saluto con grande affetto, impossibile nominarli tutti. Ma un ricordo particolare è per Peppuccio e Roberta, amici fraterni molto presenti in questi ultimi anni della mia vita. C'è solo una ragione che mi spinge a salutare tutti così e avere un funerale in forma privata: non voglio disturbare nessuno".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Saluto con tanto affetto Sara Ines Laura Enzo e Norbert per aver condiviso con me e la famiglia gran parte della mia vita. Voglio ricordare con amore le mie sorelle e i loro cari e far sapere loro quanto gli ho voluto bene. Un saluto profondo ai miei figli, a mia nuora e ai miei nipoti, spero che comprendano quanto gli ho amati. Per ultima Maria, ma non ultima, a lei rinnovo l'amore straordinario che ci ha tenuti insieme e che mi dispiace abbandonare. A lei va il mio più doloroso addio".