Villa Certosa, volontari di quartiere salvano un riccio nel pratone della quercia

Non solo cinghiali. A Roma, ormai da tempo, non è raro imbattersi in esemplari di ricci che si aggirano nelle aree verdi della città. Uno di questi, probabilmente un cucciolo, è stato salvato nei giorni scorsi da una giovane residente di Villa Certoa, zona del V municipio.

A raccontarlo è il comitato di quartiere. Secondo quanto riferito dall'associazione, il riccio era in balìa di alcuni gatti all'interno dell'area verde nota come "il pratone della quercia" in via Antonio da Castello. Essendo un giorno di festa, le chiamate ai numeri dedicati per il recupero della fauna selvatica non avrebbero sortito effetti, così è intervenuto il comitato di quartiere che ha portato il riccio al vivaio forestale di Roma Est, vicino gli orti sociali, dove appena liberato si è diretto nella boscaglia.

Il salvataggio del riccio, che come tutti i mammiferi selvatici è una specie protetta, secondo il Cdq è la testimonianza dell'importanza naturalistica del pratone di Villa Certosa "tassello di continuità ecologica tra l'Acquedotto Alessandrino e l'Acquedotto Felice". Per questo motivo, fanno sapere, il Cdq "continuerà a battersi per una maggiore tutela di quest'area verde come da molti anni. Ci auspichiamo che la nuova amministrazione si mostri maggiormente sensibile alla tematica, dal momento che dal 2008 esiste una convenzione con i proprietari dell'area, inapplicata". Secondo la convenzione, ancora in vigore, i proprietari dovrebbero mettere a norma le scalette di via Filarete, sfalciare l'erba e garantire la sorveglianza dei luoghi.







