Tuscolano, urne elettorali abbandonate tra i rifiuti

Schede, scatoloni e manifeste elettorali abbandonati, sotto la pioggia, in strada. Succede a Roma, nel quartiere Tuscolano, in via Assisi. Nei cumuli di rifiuti ammassati fuori dai cassonetti Ama, sono finite anche le urne elettorali del VII Municipio e del Comune.

Accartocciati in mezzo a montagnole di rifiuti che sovrastano gli stessi cassonetti della spazzatura, ci sono anche i manifesti con la lista dei candidati e altro materiale elettorale.