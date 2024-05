Parcheggia sul marcipaiede e gli apparecchiano il cofano del Suv

Un tavolo per due? No un Suv. Questa è la scenetta di risposta che un automobilista ha ricevuto dopo aver lasciato la propria auto parcheggiata in sosta selvaggia davanti ad un ristorante e che è stata ripresa Loreto Valente, attivista romano della mobilità sostenibile con il gruppo Bringyourbike e videomaker.

Siamo in zona Tuscolana, qui un uomo ha “parcheggiato” il monovolume sul marciapiede proprio davanti ad un locale impedendo il passaggio dei pedoni e l’attività del ristorante. Sul cofano dell’automobile è stata apposta una tovaglia, una bottiglia, dei bicchieri e addirittura un fiore a cui si aggiunge un biglietto in cui si fa notare il parcheggio poco elegante (“eufemismo”).

Un gesto e risposta simpatica ad un comportamento incivile da parte dell’automobilista.