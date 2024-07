Contrasto all’emergenza abitativa ed alla violenza di genere: approvato il nuovo piano sociale del municipio VII

Cinque tavoli tematici convocati con la Asl, quindici sedute di commissione ed oltre duecento pagine. Sono questi i numeri con cui si può sintetizzare il lavoro svolto dal municipio VII per predisporre il nuovo “piano sociale” valido per il triennio 2024-2026 che, il parlamentino di piazza Cinecittà ha recentemente approvato.

Il contrasto alla povertà

“Il tema centrale è il contrasto alle forme di fragilità economica che sono presenti nel nostro territorio – ha spiegato la presidente della commissione politiche sociali Rosa Ferraro – per questo abbiamo organizzato cinque tavoli tematici che ci hanno consentito di individuare le principali aree d’intervento e di focalizzare delle azioni specifiche per minori, anziani, disabili, ed adulti”.

Rispetto al passato, ha chiarito la presidente della commissione, “sono stati individuati 4 obiettivi da affrontare: il disagio giovanile, l’emergenza abitativa, le reti di mutualismo sociale ed il contrasto alla violenza di genere. Su quest’ultimo aspetto abbiamo intenzione di coinvolgere le scuole ed anche di attivare un’unità mobile contro la violenza”.

Dai tavoli organizzati con le associazioni di categoria, i sindacati, i comitati spontanei e quelli i quartiere, sono stati raccolti anche altri input, ad esempio per favorire i percorsi di inclusione socio lavorativa delle persone in carico ai servizi sociali che prevedono il ricorso ad assistenti sociali e psicologi che contribuiscono a valutare le attitudini, le motivazioni, con l’obiettivo di individuare il contesto socio lavorativo più idoneo, in cui poi il cittadino può essere inserito e seguito da un tutor.

Altro aspetto considerato è quello dell’emergenza abitativa. Il municipio ha operato un’analisi del fabbisogno che ha consentito d’individuare 50 persone in condizione di povertà a cui punta ad erogare un contributo annuale che consenta di “pagare fino al 90% dell’affitto, comunque mai superiore ai 516 euro mensili”. È una misura che, evidentemente, può essere erogata in base ai fondi che il municipio riesce ad ottenere.

Il processo partecipativo e la carta dei servizi

Il piano sociale, votato dai gruppi della maggioranza e dai consiglieri del M5s e di Italia Viva, va ora tradotto in pratica. “sono molto soddisfatta del risultato raggiunto, attraverso un processo di partecipazione durato 6 mesi – ha commentato l’assessora alle politiche sociali Adriana Rosasco – e proprio grazie alla partecipazione è emersa una criticità che dobbiamo trasformare in opportunità. Abbiamo compreso, in altre parole, che è necessario rendere più fruibile il piano sociale: molte persone non sono al corrente dei servizi che il segretariato sociale può mettere loro a disposizione. Per questo punteremo, dopo l’estate, ad elaborare una ‘carta dei servizi’ che sia molto snella, in modo da superare un gap di comunicazione con la cittadinanza”. Sarà una sorta di “vademecum” a disposizione dei residenti del municipio più popoloso della capitale.