Pensiline alle fermate del bus, il municipio VII prepara la mappa: ecco dove servono

Servono pensiline per le fermate degli autobus. Un’esigenza che è sentita in tutto il territorio cittadino ma che in alcuni quartieri periferici è particolarmente avvertita. Sono quelli meno serviti dal trasporto pubblico di linea e sono pertanto i territori in cui, le attese, possono diventare particolarmente lunghe. E faticose, soprattutto quando si rimane esposti agli agenti atmosferici.

Le pensiline del centro

Nel territorio più popoloso della Capitale, il municipio VII, è stato stilato anche un nutrito elenco di punti in cui, la presenza di una pensilina, è più che auspicabile. Sono in tutto 99 i luoghi censiti dall’ente di prossimità in cui, un riparo dal sole o dalla pioggia, è particolarmente auspicabile. Ma dove prendere tante pensiline? Con i fondi giubilari è previsto un piano di sostituzione delle pensiline che sono presenti in centro. Verranno rimosse per far spazio ad impianti di ultima generazione. Ed allora?

L'iniziativa del municipio

“Considerando che ogni Municipio potrà ‘godere’ di un numero di impianti abbiamo deciso di fornire un elenco di possibili localizzazioni” ha spiegato Marco Poli, presidente della commissione lavori pubblici e primo firmatario, con la presidente della commissione lavori pubblici Lina Cocciolo, di una risoluzione recentemente approvata dal municipio VII. L’elenco è stato stilato “anteponendo una serie di criteri che tenessero insieme più esigenze: la salvaguardia dei territori più in difficoltà ed anche la prossimità a capolinea o fermate metropolitane”.

I criteri di selezione

L’amministrazione municipale ha deciso di dare priorità, oltre ai quartieri più periferici ed alle fermate in aperta campagna, anche alle due consolari: via Anagnina e via Tuscolana. L’elenco che contempla anche dettagli sulla presenza di pedane o marciapiedi, è corredato dal numero della palina, così da rendere più facilmente individuabili le fermate. “L’azione sinergica del dipartimento e del municipio” ha osservato Poli “può comportare, oltre all’arrivo degli impianti trasferiti dal centro, anche la realizzazione di marciapiedi o pedane, laddove non siano presenti”.

La mappa delle pensiline richieste

Quali sono quindi queste fermata da dotare di pensiline? La maggiore parte sono ubicate fuori dal Raccordo Anulare. A Morena se ne contano 20, quindi più di un quinto sul totale. Tredici sono richiesta alla Romanina e 12 ad Osteria del Curato. Otto, restando dentro al raccordo anulare, andrebbero collocate nel quadrante compreso tra Statuario Capannelle e Quarto Miglio.