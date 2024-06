Palazzi senz'acqua, si allunga la lista. Forza Italia scrive ad Acea: "Intervenga subito"

Il caldo a Roma è ufficialmente arrivato e, per i residenti dei condomini del municipio VII, che da settimane segnalano la mancanza d’acqua. Da via Gino Capponi a viale Furio Camillo, fino a via Mestre, la notizia non fa che aumentare la preoccupazione per una situazione che molti giudicano già insostenibile. L’ultima segnalazione arriva da via Eurialo 92 C, all'Appio Tuscolano.

Da oltre un anno con l’acqua a singhiozzo

A spiegare la situazione è uno dei residenti del palazzo, Matteo Marsano: “Da circa un anno abbiamo problemi con la pressione dell’acqua – spiega -. Prima le interruzioni si verificavano soprattutto di notte, fino alla mattina presto, ma da qualche settimana avvengono anche di giorno, soprattutto dopo pranzo, e durano diverse ore. È una situazione insostenibile, non possiamo usare la lavatrice, alcuni di noi si sono anche organizzati con delle taniche. Così non possiamo più continuare e con l’arrivo del caldo sarà ancora peggio, abbiamo fatto un esposto ad Acea e una denuncia alle forze dell’ordine, ma nulla è cambiato”.

Si muove anche la politica

In queste settimane le segnalazioni sono state numerose: da via Gino Capponi 76 a viale Furio Camillo 50, da via Marco Valerio Corvo 121 a via Flavio Stilicone 179. E poi, ancora, via Appia Nuova 433 e via Mestre 16. In alcuni casi sono arrivate a durare anche più di 48 ore. Da Acea, al momento, hanno fanno sapere che i disservizi dovrebbero essere, probabilmente, causati da problemi relativi agli impianti interni, ma che sono comunque previste nuove verifiche nei palazzi in cui si riscontrano le interruzioni. Una situazione su cui si è mosso anche Forza Italia: “Manderemo una pec ad Acea per chiedere l’immediato ripristino del servizio – spiegano Giovanni Cedrone e Fabio Santonoceto, coordinatore e vice coordinatore di FI nel municipio VII -. Vogliamo che l’azienda intervenga anche per sopperire al disagio, disponendo un servizio di autobotti e poi ripristinando la giusta pressione dell’acqua. Il problema si trascina da anni e deve essere necessariamente risolto. Se Acea non può farlo lo dica chiaramente, anche solo per informare i cittadini, così da permetterci di agire di conseguenza. Ad esempio chiedendo un intervento del Comune”. Santonoceto sottolinea poi, oltre al disagio grave per i residenti, anche “il danno che viene fatto alle attività imprenditoriali, io stesso ho una struttura ricettiva in zona e sono stato costretto a mandare gli ospiti in altro albergo perché manca l’acqua. Ci sono arrivate, da via Appia Nuova, segnalazioni di interruzioni che sono durate fino a 72 ore. Non è possibile continuare così. I disservizi possono capitare, quello che non deve succedere è lasciare i cittadini completamente soli e senza un minimo di supporto”.