Natale in via Tuscolana, accesi tre chilometri di luminarie: non succedeva da 30 anni

L’8 dicembre 2021 segna il ritorno delle luminarie anche nella “strada del cinema”. In via Tuscolana, infatti, tornano a risplendere le luci. Non del cinema, però.

Il ritorno delle luminarie

Quelle che rischiarano il cielo del Municipio VII, infatti, non sono le stelle che hanno reso celebri gli studios. Sopra la principale arteria stradale del Municipio VII, infatti, sono altre le luci che sono state accese. Si tratta delle tradizionali luminarie che fanno il loro ritorno dopo una lunga latitanza. Era dagli anni Novanta, infatti, che il quadrante più popoloso della Capitale ne era rimasto sprovvisto.

La zona illuminata

Grazie all’associazione commercianti Tuscolana ed alla clinica Veterinaria NSL, tre chilometri di via Tuscolana sono stati addobbati per le festività natalizie. Il tratto interessato è quello che, partendo dalla stazione metropolitana di Numidio Quadrato, raggiunge la fermata di Subaugusta, all’altezza di piazza Cinecittà. E’ lì che dopo 30 anni, nel tradizionale giorno dell’Immacolata Concezione, sono state accese le luminarie.

Il Natale nel Municipio VII

E così, nel giorno in cui Acea illumina l'abete di Piazza Venezia, gli alberi di Natale dei Municipi ed un chilometro e mezzo di via del Corso , grazie ad un progetto battezzato dal Campidoglio, in via Tuscolana è stata una clinica veterinaria ed un'associazione dei commercianti a restituire un po' di colore al Natale. E, nel farlo, hanno pensato di rendere partecipe l'intera comunità locale.L’evento dell'accensione delle liuminarie, seguito in diretta da NSL Tv, è stato infatti affiancato da un’iniziativa di solidarietà che mira a coinvolgere commercianti e residenti.

L'iniziativa di solidarietà

Fino al 23 dicembre infatti, nei contenitori sistemati davanti al polo veterinario di via Fabrizio Luscino, sarà possibile lasciare dei doni come una sciarpa, un libro, una coperta o del cibo per cani e gatti. Saranno poi raccolti dai volontari dei City Angels, l’associazione fondata nel 1994 da Mario Furlan, il cui primo impegno sociale è quello di aiutare i senzatetto ed i loro animali.