Nasce “Stella”: l’associazione dedicata a Stefania Balsamà

Lotta alla violenza di genere ed alla criminalità organizzata. Sono questi i due ambiti su cui intende specializzarsi una nuova associazione che è stata tenuta a battesimo nel municipio VII.

La nuova associazione dedicata a Balsamà

“Nasce ufficialmente Stella 'Associazione Stefania Balsamà' per continuare nell’impegno sociale della consigliera M5S del VII Municipio prematuramente scomparsa lo scorso 6 febbraio – ha commentato la capogruppo pentastellata in Campidoglio, Linda Meleo, in una nota firmata insieme al capogruppo municipale Emanuel Trombetta – L’associazione che si stava concretizzando con l’aiuto di Stefania prosegue in suo onore. Si occuperà di lotta alla violenza sulle donne, alla violenza di genere, contrasto alla criminalità e alle mafie – hanno ribadito i due che poi hanno aggiunto – Stefania, avresti dovuto essere qui con noi in prima linea ma saprai sempre indicarci la via”.

L'impegno a favore delle donne vittime di violenza

Stefania Balsamà era stata promotrice, tra le fila pentastellate, di un progetto finalizzato a trasformare alcuni alberghi in luoghi d’accoglienza per donne vittime di violenza. La proposta, cofirmata da Virginia Raggi, è stata bocciata nei municipi in cui era stata presentata e nella commissioni capitoline, ma ha trovato comunque compimento grazie ad un accordo firmato, nel 2023, dall’assessora al commercio Monica Lucarelli.

Un'associazione senza connotazioni politiche

“Faccio gli auguri alle persone che hanno fatto loro il progetto di Stefania creando materialmente l'associazione che non avrà connotazioni politiche ma che potrà contare sull'aiuto di quanti volevano bene a Stefania. Il M5S – ha aggiunto Trombetta – è da sempre al fianco di chi lotta ogni forma di violenza, di criminalità e di mafia e sempre al fianco degli ultimi. Principi questi che Stefania portava avanti con grande impegno. A noi tutti diceva sempre ‘dovete da lavorà’ e lavoreremo tutti insieme per quanti ne avranno più bisogno. Un ringraziamento Speciale va a Valentina Scaringia, presidente di 'Stella associazione Stefania Balsamà', a Marina Riccardi Tesoriera dell'associazione ed alla famiglia di Stefania”.