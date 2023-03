Nel quartiere troppe strade restano al buio: in nove vie mancano proprio i lampioni

A Morena, quartiere diviso tra il comune di Roma e quello di Ciampino, ci sono delle strade che non hanno mai avuto l’illuminazione pubblica. Nel tratto di competenza capitolina sono infatti nove le vie che necessitano di questo servizio. Necessario, anche per migliorarne la sicurezza.

Perché sono senza illuminazione

Le strade in questione sono state edificate con “un piano particolareggiato”, quindi con edificazione privata realizzata con regolare concessione edilizia. Nonostante questo mancano di lampioni e marciapiedi ed il motivo per cui si trovano in quelle condizioni è perché, nonostante le costruzioni non siano così recenti, non tutte le vie sono state ancora acquisite al patrimonio comunale. E, di conseguenza, neppure il municipio, che sulla questione è recentemente intervenuto con un apposito sollecito, può intervenire per predisporre i necessari interventi.

Il problema della sicurezza

In un quartiere in cui la sicurezza ha rappresentato una sorta di “vulnus”, con i cittadini impegnati nel chiedere, con petizioni, l’attivazione di videocamere, la carenza d’illuminazione rappresenta un problema. Soprattutto perché queste strade “densamente urbanizzate ed aperte al pubblico transito” si legge nell’atto approvato in municipio VII, “consentono ai residenti di raggiungere servizi pubblici essenziali”.

Strade percorse per accedere ai servizi

Tra le vie per le quali l’ente di prossimità sollecita l’intervento di Roma Capitale, ce n’è una che ospita un nido ed un supermercato (via Campo Tenese), un’altra accoglie un istituto di suore (via Papasidero) altre ancora rappresentano collegamenti percorsi per raggiungere strade, come via Torre di Morena, dove insistono una chiesa, un ufficio postale, la banca e molte attività commerciali.

Il municipio sollecita il Campidoglio

“E’ paradossale che nel 2023 ci siano strade interquartiere dell’extra GRA, private ma aperte al pubblico transito e alcune in manutenzione al Municipio, importanti per collegare i servizi pubblici, che siano ancora prive di illuminazione, benché gli edifici residenziali siano stati realizzati quasi interamente su Piano Particolareggiato” si legge nell’atto approvato dal municipio VII. Per questo l’ente di prossimità ha chiesto alla giunta Laddaga “di sensibilizzare fortemente gli assessorati capitolini competenti” affinché queste strade siano “dotate dell’illuminazione”e, di conseguenza, messe in sicurezza.