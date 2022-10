A Roma sud la rotatoria più pericolosa della Capitale: “Lì affaccia anche un asilo nido”

C’è un pino all’incrocio tra via Campo Tenese e via Roghudi. E’ usato come fosse un arredo stradale, in sostituzione d’una segnaletica verticale ed orizzontale del tutto assente, per delimitare la presenza di una rotatoria.

Davanti l'ingresso di un nido

Quella singolare soluzione, individuata per disciplinare il traffico, si presenta nel quadrante sud della capitale, in particolare nella zona di Casal Morena. “Quella è probabilmente la rotatoria più pericolosa di Roma” ha sottolineato Francesco Carpano, il consigliere della lista Calenda che, sulla questione, ha provato a richiamare l’attenzione del Campidoglio. Proprio davanti la rotatoria infatti “insiste anche un asilo nido – ha rimarcato il consigliere – e va quindi messa in sicurezza il prima possibile”.

La rotatoria più pericolosa di Roma

La strada è particolarmente transitata perché viene percorsa, oltre che dai genitori e dagli insegnanti del nido, anche dai cittadini del quartiere che vogliono raggiungere il supermercato che si trova su via Anagnina. Inoltre viene impiegata dagli automobilisti che da Casal Morena si dirigono verso Vermicino e Frascati. Nel tratto segnalato, si legge nel dispositivo portato in aula Giulio Cesare “si è verificato un consistente numero di incidenti, anche mortali”.

Manovre da evitare

Perché è pericolosa la rotatoria? Oltra alla totale assenza di segnaletica, le radici del pino hanno dissestato il manto stradale. Inoltre “non ha un raggio di curvature idonea” ha spiegato Carpano “e non rispetta i minimi requisiti di sicurezza stradale”. Come documentato da una mezza dozzina di video che Romatoday ha potuto visionare, sono molti gli automobilisti che, anziché seguire il senso di marcia che la presenza del pino imporrebbe, decidono di tagliare la rotatoria svoltando nella direzione che decidono di percorrere. Una manovra che, com’è stato documentato dai filmati, viene eseguita anche davanti l’uscita dell’asilo nido.

La richiesta in Campidoglio

“Non è più accettabile che i cittadini rischino la loro incolumità per svolgere attività primarie come andare a fare la spesa – ha sottolineato Carpano – e lo stesso per tutte le strade del quartiere, dove si rischiano incidenti e danni. Morena è molto popolata, e non va trattata come quartiere dormitorio”. Per questo all’assemblea capitolina è stato chiesto di intervenire mettendo in sicurezza l’incrocio tra via Roghudi e via di Campo Tenese affinchè, la rotatoria più pericolosa della Capitale, rimanga soltanto un ricordo.