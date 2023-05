"Il parco della legalità di Morena intitolato a Edoardo Sforna"

Nel 2011 il 18enne Edoardo Sforna A Morena fu ucciso erroneamente in una guerra fra clan malavitosi. Per ricordare il ragazzo vittima della criminalità (gli assassini sono ancora liberi) i gruppi consiliari capitolini M5s e Lista Civica Raggi hanno chiesto di intitolare il parco della legalità di Morena al giovane.

Il Parco è nato nel 2019 proprio a pochi passi da dove il ragazzo fu ucciso perché scambiato come un membro di una banda rivale. A Morena non sono mancati i gesti in memoria di Sforna come il murale a lui dedicato sul muro della sua scuola e i gruppi consiliari spingono per far si che l’Amministrazione capitolina continui a mantenere vivo il ricordo del ragazzo con l’intitolazione del parco.

“Dove non arriva la giustizia arriva la memoria” spiegano in una nota congiunta M5s e CR promotori di questa istanza presentando una mozione in Assemblea Capitolina.