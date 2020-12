Panchine ed alberi al posto delle auto: al via i lavori per il nuovo “salotto urbano”

Addio alla sosta selvaggia. Al posto della auto parcheggiate disordinatamente sui lati di piazza Castrolibero, troveranno spazio panchine ed alberature.

Un nuovo salotto urbano

A Casal Morena il Municipio VII ha deciso di realizzare un nuovo “salotto urbano”. Sulla falsariga di quanto già fatto in via Flavio Stilicone, a Don Bosco, e più di recente in piazza Rosarno, allo Statuario, sta per essere creato un nuovo spazio di aggregazione. Il più periferico tra quelli che, finora, ha realizzato l'ente di prossimità.

Le trasformazioni previste

“I lati della piazza, oggi usati come disordinati parcheggi, saranno pedonalizzati. Manterremo invece l’accesso alle auto nella parte centrale, così com’è oggi – ha spiegato Salvatore Vivace, l’assessore municipale ai Lavori pubblici – ma faremo in modo che la velocità sia molto ridotta. Il progetto prevede infatti che qui si crei una zona 5”. E per riuscire nell’intento l’amministrazione ha intenzione di rimuovere l’asfalto.

Auto a passo d'uomo

La piazza sarà interamente ricoperta di mattoncini. Una scelta non solo estetica ma anche funzionale. Perché con la posa di mattoncini, i veicoli a motore, inevitabilmente, rallenteranno l’andatura per uniformarla a quella dei pedoni. “Abbiamo presentato il progetto ai residenti che ci hanno suggerito una serie di modifiche che siamo in gran parte riusciti a recepire e che contribuiranno a creare maggiore sicurezza per chi transita in questa piazza” ha spiegato Vivace.