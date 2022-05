Da una settimana una voragine manda in tilt il traffico di Morena

Una voragine sta mettendo a dura prova la viabilità di Morena. La buca si è aperta in via dei Sette Metri, strada che collega Ciampino con via Anagnina.

Sette giorni di traffico

La voragine si è formata una settimana fa, “durante i lavori di posa dell’asfalto” hanno segnalato i consiglieri capitolini Andrea De Priamo e Lavinia Mennuni (Fdi) in una nota firmata insieme ai consiglierei municipali Umberto Matronola e Cristina De Simoni. “Da sette giorni infatti si transita a corsie alterne con pesanti ripercussioni sul traffico e si formano lunghe file di auto incolonnate anche su via stazione di Ciampino fino alla cittadina aeroportuale” hanno spiegato i quattro rappresentanti, eletti con il partito di Giorgia Meloni.

Indice puntato contro municipio e comune

I disagi per la viabilità, quindi, non riguardano soltanto il quartiere di Morena. Ma oltre alle lunghe code, “permane il pericolo che la frattura possa estendersi” hanno segnalato i quattro consiglieri, preoccupati per le conseguenze che si avrebbero sul piano della sicurezza e dei costi d’intervento che, a quel punto, finirebbero per gonfiarsi. Ed a proposito di lavori, dato il protrarsi del disagio, viene puntato l’indice contro l’amministrazione municipale e capitolina.

“C’è il timore fondato che l’inerzia di Comune e Municipio VII sia da imputare alla consapevolezza che i lavori competono alle due amministrazioni locali, ma che non disponendo dei fondi necessari queste stiano prendendo tempo in attesa di reperirli in qualche modo” hanno commentato i quattro consiglieri che, in aggiunta, hanno segnalato che il primo intervento di Acea, si è “dovuto limitare a recintare la buca, in attesa di ricevere l’autorizzazione alla video ispezione per accertare la causa della spaccatura”.

Origini e tempi di sistemazione della voragine

Qualche notizia in più arriva dal municipio VII. “Stiamo seguendo la questione con l’assessora ai lavori pubblici Antonella Di Giacomo e con il nostro ufficio tecnico – ha premesso il minisindaco Francesco Laddaga – è un problema legato alle fognature, che deve risolvere Acea che nella giornata di ieri ha svolto un sopralluogo proprio insieme al nostro assessorato. Della vicenda abbiamo informato il Campidoglio ed auspichiamo che Acea, entro la giornata di domani, possa risolvere il problema. Siamo consapevoli dei disagi che sta causando ai residenti, visto che si tratta della strada principale di accesso al quartiere. Contiamo in una rapida soluzione”. Ma non sarà il municipio a farsene carico.