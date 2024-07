C’è un’edicola abbandonata da anni: “Facciamone un polo civico”

La dismissione delle edicole non è un tema che interessi soltanto il centro cittadino. Anche nei quartieri più periferici della città, la contrazione delle vendite della “carta stampata”, sta lasciando sul territorio molti chioschi chiusi.

La raccolta firme

La presenza di una di queste edicole, in via dei Sette Metri, ha attirato l’attenzione del comitato di quartiere e del “progetto Glicine”, rappresentato da un gruppo i giovani liceali ed universitari residenti a Morena. La richiesta, inoltrata all’attenzione del presidente municipale Francesco Laddaga attraverso una petizione, è finalizzata al riutilizzo di questo chiosco, un tempo dedito alla vendita di giornali.

Uno spazio appetibile per il territorio

“È in uno stato di abbandono ed inutilizzo da oltre cinque anni” si legge nella raccolta firme già sottoscritta da quasi 300 residenti “è una struttura che occupa spazio senza restituire nulla al quartiere”. Chi abita a Morena, quindi nella periferia sud est della Capitale, sconta la storica assenza di giardini e spazi pubblici. Anche un chiosco abbandonato può diventare l’occasione per colmare questo gap. In tal senso, hanno spiegato gli estensori della raccolta firme, quel luogo potrebbe diventare la sede del Comitato di quartiere, ha ribadito il suo presidente Roberto Minotti, “come punto d’ascolto e come luogo di cultura”.

Le aspettative sull'edicola dei residenti

La petizione, lanciata dal “progetto glicine”: una realtà, raccontano i suoi giovani attivisti, “che ha per obiettivo risanare il disagio che specialmente i giovani ma anche le persone di altre età possono avere nel quartiere. Creare spazi per socializzare, per permettere aggregazioni, ma anche poter sensibilizzare le generazioni ad essere cittadini responsabili. A questo scopo potrebbe essere utile rialzare la saracinesca dell’edicola che, all’angolo tra via del Fontanile Anagnino e via dei Sette Metri, da troppo tempo resta inutilmente chiusa.