VIDEO | Elezioni Municipio VII: intervista a Salvatore Vivace, candidato presidente di REvoluzione Civica

Piste ciclabili, mobilità e traffico. Manutenzione delle aree verdi e riqualificazioni dei mercati rionali. Salvatore Vivace, già assessore ai lavori pubblici ed alla mobilità ed attualmente candidato presidente del Municipio VII per REvoluzione civica ha risposto alle domande poste da Romatoday.

Le ciclabili

Sul fronte delle ciclabili Vivace ha ricordato i quattro progetti del Municipio che si pongono l’obiettivo di superare il raccordo anulare, per collegare le periferie con il territorio più centrale e maggiormente servito dal trasporto pubblico. Tra questi progetti c’è anche il ponte ciclopedonale che “scavallerà” il Gra all’altezza di Ikea. Com'è stato sottolineato quest'ultimo intervento è già andato a bando.

Come alleggerire il traffico

Per risolvere i problemi legati al traffico su gomma, che caratterizza le arterie viarie in tutto il territorio municipale, Vivace ha prospettato tre soluzioni. Una prevede di puntare sulle linee su ferro già esistenti, ma inutilizzate per il trasporto delle persone. Ha inoltre dichiarato di voler scommettere sulla creazione d' una linea leggera da fare sulla via Togliatti. Infine nelle intenzioni del candidato figurano gli obiettivi di migliorare i marciapiedi e di realizzare dispositivi anti sosta selvaggia in prossimità degli incroci.

Il rilancio dei mercati

Relativamente ai mercati, Vivace ha annunciato che la riqualificazione di quelli su via Sannio e via Orvieto non è bloccata. Sul trasferimento dei banchi dell’Alberone ha dichiarato che il municipio, intenzionato a sistemare la strada dov’è attualmente dislocato, è stato “tradito” dal Comune che ancora non ha predisposto il progetto esecutivo. Ed ha ricordato che per il mercato di via Magna Grecia il municipio ha intenzione di avviare il restauro dell’intera struttura, realizzata dal Morandi.

La valorizzazione delle aree verdi

In relazione alla manutenzione di parchi e ville storiche, Vivace ha ribadito la necessità di procedere sul piano del decentramento amministrativo. Ha inoltre ricordato di aver elaborato un “piano di sviluppo” che prevede il collegamento dei grandi parchi, anche archeologici, presenti sul territorio con una rete ciclopedonale. L’obiettivo è quello di creare un'imponente “infrastruttura culturale archeologica” che,nel centro polifunzionale dell’ Arco di Travertino, avrà il suo “hub” turistico.



(riprese e montaggio di Simone Massaccesi)