VIDEO | Elezioni Municipio VII: intervista a Luigi Avveduto, candidato presidente del centrodestra

Piste ciclabili, mobilità e traffico. Manutenzione delle aree verdi e riqualificazioni dei mercati rionali. Luigi Avveduto, candidato per il centrodestra alla presidenza del Municipio VII, ha risposto alle domande poste da Romatoday.

Le ciclabili

In merito alle piste ciclabili il candidato ha precisato di essere contrario al modo in cui sono state finora realizzate, perché hanno ristretto le carreggiate ed hanno creato maggiori problemi di viabilità e disagi per l’accesso ai mezzi di soccorso. In caso di vittoria ha promesso di coinvolgere i cittadini e di ascoltare il parere degli ingegneri del traffico per riorganizzare tutta la rete ciclabile.

Il traffico sulle strade principali

Anche in relazione al traffico che attanaglia alcune delle strade principali, quali l’Appia Nuova e la Tuscolana, Avveduto ha dichiarato l’intenzione di voler intervenire dopo aver coinvolto gli ingegneri, i tecnici municipali e quelli del dipartimento mobilità, oltre alla polizia locale “perché intervenire su queste arterie comporta ripercussioni sul resto della viabilità” dei vari quadranti interessati.

Il rilancio dei mercati rionali

Sui mercati il candidato di centrodestra ha contestato alcune scelte fatte dall’amministrazione, citando l’esempio del mercato id Quarto Miglio, che è stato riqualificato “ma ha solo due operatori e così sono soldi buttati”. Per questo Avveduto ha annunciato l’impegno a confrontarsi sia con l’amministrazione comunale per lo stanziamento dei fondi che con i singoli operatori, per studiare nuovi progetti di valorizzazione dei mercati.

La gestione del verde

In relazione al servizio giardini Avveduto nel riconoscere che la carenza di personale e risorse è comune a tutta la città, ha evidenziato che nel territorio del Municipio VII c’è stato “un problema nel problema” causato “dall’arresto di alcuni lavoratori proprio del Servizio giardini”. Ha comunque dichiarato di considerare la manutenzione del verde una priorità, perché i parchi e le ville “sono un patrimonio” da valorizzare.



(riprese e montaggio di Veronica Altimari)