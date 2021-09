VIDEO | Elezioni Municipio VII: intervista a Francesco Laddaga, candidato presidente per il centrosinistra

Piste ciclabili e soluzioni trasportistiche per ridurre il traffico. La manutenzione del verde e la valorizzazione dei mercati. Francesco Laddaga, candidato presidente del Municipio VII per la coalizione di centrosinistra, ha risposto alle domande di Romatoday.

Piste ciclabili

Per il candidato di centrosinistra bisogna promuovere le ciclabili cercando di superare le difficoltà esistenti, che non sono mancate e che tuttavia non comporteranno lo smantellamento delle piste, perché sono state realizzate con soldi pubblici. Tra le criticità cui mettere mano ha segnalato quella, a titolo esemplificativo, di via Tuscolana, nel tratto tra l’Arco di Travertino e Santa Maria Ausiliatrice.

Come affrontare il traffico

Per affrontare il problema del traffico che attanaglia interi quadranti municipali, Francesco Laddaga ha dichiarato di confidare sulla dislocazione dei servizi sul territorio, secondo la formula di Gualtieri della “città dei 15 minuti”. Ha poi aggiunto che bisogna spingere sul trasporto pubblico, puntando sulle linee preferenziali e sul potenziamento delle linee, soprattutto nei quartieri periferici.

Il rilancio dei mercati

In merito ai progetti di valorizzazione die mercati, il candidato di centrosinistra ha dichiarato che alcuni progetti si sono bloccati per la difficoltà nel reperire i fondi. I mercati vanno però rilanciati, come cuore sociale e civile dei quartieri. Ma per farlo occorre puntare sul dialogo tra gli enti locali che, negli ultimi anni, è sembrato venire meno. Un dialogo da ripredendere anche nell'ottica di intercettare i fondi del PNRR.

La manutenzione del verde

Sul verde, premesso che “non esiste la bacchetta magica”, Francesco Laddaga suggerisce di mettere in campo una plurarità d'azioni. Da una parte va i potenziato l'organico del Sevizo Giardini e dall’altra il candidato di centrosinistra ritiene si debba scommettere sul decentramento delle piccole aree verdi, da dare ai Municipi. Importante potrebbe risultare, secondo Laddaga, anche il coinvolgimento dei cittadini che chiedono di prendersi cura di piccoli spazi. Un risultato che potrebbe essere ottenuto approvando il Regolamento dei beni comuni che è stato bocciato dal Campidoglio.

(riprese e montaggio di Veronica Altimari)