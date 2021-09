VIDEO | Elezioni Municipio VII: intervista a Emanuel Trombetta, candidato presidente del Movimento 5 stelle

Le proposte del candidato presidente per il Movimento 5 stelle sulle principali questioni del territorio del VII municipio

La gestione del verde e le soluzioni per migliorare Villa Lazzaroni. Il rilancio dei mercati, gli interventi da fare sulle ciclabili e le soluzioni per contrastare il traffico. Emanuel Trombetta, il candidato presidente del Municipio VII per il Movimento Cinque Stelle, ha risposto alle domande di Romatoday.

Piste ciclabili

Il candidato ha dichiarato chele ciclabili sono state realizzate usufruendo dei fondi europei. La necessità di farle nei tempi utili per ottenere il finanziamento, potrebbe pertanto essere alla base di alcune criticità che Trombetta ha comunque riconosciute. Tra queste i disagi che si verificano sulla Tuscolana “davanti la Banca d’Italia, dove si crea un imbuto di macchine”. Su quello ed altri punti ha dichiaato l’intenzione di portare dei miglioramenti.

Cosa fare contro il traffico

Per Emanuel Trombetta il tema del traffico su gomma, nel territorio, si affronta lavorando a livello più sistemico. E questo significa puntare su una serie di interventi: tra questi cita le ciclabili “che abbiamo realizzato un po’ ovunque” ma sottolinea anche l’importanza di incentivare il ricorso al mezzo pubblico, auspicando anche uno sviluppo della sharing.

Mercati rionali

Sul mercato dell’Alberone il candidato del M5s alla presidenza del Municipio VII ha ricordato che la situazione è annosa, visto che “doveva essere trasferito dentro il centro commerciale prima della sua apertura”. In generale, sui mercati rionali, ha rivendicato la necessità di togliere le bancarelle dalla strada e di realizzarli al coperto, garantendo tutti i servizi necessari ed i bagni.

Manutenzione aree verdi

Sulla gestione del verde Trombetta ha ricondotto molte delle difficoltà incontrate alla carenza d’organico del Servizio giardini. Criticità che si starebbero risolvendo con l’assunzione di nuovi giardinieri, oltre che con l’avvio di appalti quadri Nello specifico di Villa Lazzaroni ha invece evidenziato la necessità di riportarvi la sede del Municipio VII, con annesso presidio di polizia locale, in modo da garantire la tutela dei suoi beni.



(riprese e montaggio di Simone Massaccesi)