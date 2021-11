Municipio VII, ecco la giunta Laddaga: quattro le donne. In squadra anche Estella Marino

A tre giorni dal primo consiglio municipale, il neo presidente del VII municipio, Francesco Laddaga vara la giunta con la quale governerà i territori che vanno da San Giovanni fino al confine dei Castelli Romani. Il municipio più esteso di Roma avrà una guida molto rosa. Sì, perché Laddaga punta su 4 donne e due uomini per la sua giunta. Il neo presidente a RomaToday: "Puntiamo su profili dall'elevato curriculum, con nomi con i quali puntiamo a segnare una discontinuità. Nessuno della squadra ha infatti ricoperto il ruolo sul territorio". Spazio quindi ai nomi

A Marcello Morlacchi va la carica di vicepresidente, oltre alle deleghe a Politiche educative e scolastiche – Politiche per il potenziamento dei servizi 0-6 anni – Edilizia Scolastica – Politiche Giovanili - Sport – Legalità. Cinquant'anni, architetto, ha lavorato nel campo dell’Urbanistica e dei Sistemi Informativi Territoriali. E' stato docente Universitario presso l’Università degli Studi di Roma La Sapienza e ha svolto attività di docente presso altri istituti. Attualmente dipendente di Risorse per Roma svolge dal 2008 incarichi di supporto al Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica relativamente alla Pianificazione Urbanistica Generale e al Sistema Informativo Territoriale. E' componente della segreteria del Municipio VII del Partito Democratico.

Lucana ma da tempo trapiantata a Roma è Antonella Di Giacomo, 54enne neo assessora a lavori Pubblici – Patrimonio e manutenzione degli immobili comunali – Valorizzazione e cura dei Beni Comuni. Laureata in architettura nel 1998 all’Università “La Sapienza” di Roma, lavora come libero professionista occupandosi di

progettazione e direzione lavori di opere sia in ambito pubblico che privato, principalmente all’interno di comuni del Lazio, curandone sia il progetto esecutivo, che l’assistenza alle gare d’appalto e alla direzione lavori. Nel corso della professione si è occupata inoltre di progettazione e consulenza urbanistica per diverse amministrazioni pubbliche e comunali. Impegnata da anni nella politica territoriale, è segretaria del Circolo Alberone, membro della segreteria romana e membro dell’assemblea regionale del partito Democratico.

Adriana Rosasco, 48 anni, sarà assessora alle "Politiche Sociali e per l’integrazione socio-sanitaria, alle politiche per l’integrazione e l’intercultura e politiche abitative". Laureata in Scienza Politiche nel 1999 all’Università degli Studi di Cagliari si è sempre occupata di progettazione in diverse organizzazioni internazionali tra le quali il Servizio Civile Internazionale e Un Ponte. Ha lavorato in Palestina, Libano e più recentemente nel Nord-est della Siria, conciliando il lavoro con l’attivismo sul territorio. Dal 2004 si occupa di politiche del lavoro e dell’inclusione presso Anpal Servizi S.p.a, ente in house del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Attualmente lavora come esperta in programmazione delle politiche migratorie in assistenza tecnica presso la Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche dell’integrazione del Ministero del Lavoro. Si occupa di progettazione di fondi nazionali ed europei lavorando con Regioni ed enti locali per la realizzazione di interventi di inclusione sociale e lavorativa di migranti vulnerabili.

Le attività produttive, il bilancio, il personale, i rpporti con le organizzazioni sindacali e i Fondi europei, statali e regionali sono invece affidati a Silvia Peri, 38 anni. Laureata in Giurisprudenza nel 2009 all'Università degli studi di Roma Tor Vergata, ha conseguito l'abilitazione per la professione di Consulente del Lavoro nel 2014. Ha sempre svolto la libera professione occupandosi di gestione del personale, di assistenza fiscale e tributaria. Svolge attività di consulenza nei contenzioni tributari, in materia di lavoro e previdenziali. Da sempre militante nel Partito Democratico, nel 2015 ha ricoperto anche la carica di segretario di Circolo.



Al giovane Riccardo Sbordoni, 31 anni, vanno la “Cultura – Valorizzazione del patrimonio culturale, artistico e archeologico - Turismo – Memoria Storica – Rapporti con il Consiglio Municipale – Coordinamento e attuazione del programma”. Attivo politicamente e socialmente dal 2004, soprattutto attraverso l’impegno associativo studentesco su scuole e università e politico generazionale coordinando il lavoro di ragazze e ragazzi su Roma, Lazio e anche a livello nazionale. Nel 2020 riorganizza questa rete generazionale fondando l’associazione Progetto Enea che si caratterizza per l’organizzazione di iniziative politico-culturali e attività di contrasto alle disuguaglianze sociali. Dal 2019 collabora presso l’Ufficio di Gabinetto della Regione Lazio, lavorando specificamente sui temi del diritto allo studio e poi sui temi della casa, urbanistica e rifiuti.

Alle Politiche ambientali e agricole – Parchi e verde urbano – Politiche per la transizione ecologica e l’innovazione – Ciclo dei rifiuti e rapporti con AMA – Decentramento c'è il nome mediaticamente più noto, quello di Estella Marino. Classe 1975 è laureata in Ingegneria Ambiente e Territorio, master in Economia e Management Ambientale Universitá Bocconi e Dottorato in Tecnica Urbanistica all'Universitá La Sapienza. Funzionario tecnico presso enti locali e poi dal 2008 presso ATER Roma (negli ultimi anni in part-time), svolge dal 2019, a seguito di selezione pubblica, una collaborazione con Sogesid/MiTE per il supporto alla PA sui temi dell'Economia Circolare. Responsabile ambiente del PD Roma dal 2010 al 2013, candidata e prima degli eletti nel 2013 nella lista del Partito Democratico alle elezioni comunali. Nominata Assessore all’Agricoltura, Ambiente e ciclo dei rifiuti, ruolo che ha ricoperto fino alla caduta della Giunta Marino (ottobre 2015). Da sempre attiva sia professionalmente che politicamente sulle tematiche ambientali, ed impegnata nella lotta alle discriminazioni, per la parità di genere ed i diritti civili.

Il presidente Laddaga ha scelto di mantenere le deleghe in merito all’Urbanistica e alla Rigenerazione Urbana, ai Rapporti con la Polizia Locale di Roma Capitale, alla Mobilità, alla Partecipazione Civica. Nei prossimi giorni saranno poi assegnate deleghe non onerose a Politiche di genere e pari opportunità, Museo Diffuso del VII Municipio, Progetti solidali e Diritti dell’infanzia.