Elezioni Municipio VII: al ballottaggio vanno Laddaga e Avveduto

Nel Municipio VII, con i suoi 330mila abitanti il più popoloso di Roma, la sfida per il ballottaggio vedrà contrapporsi il candidato di centrosinistra Francesco Laddaga e quello di centrodestra Luigi Avveduto.

Gli elettori, che nel territorio sono stati il 50,07% degli aventi diritto – quindi più numerosi della media registrata in città – hanno deciso di non portare al secondo turno né il Movimento cinque stelle né la lista Revoluzione civica, fondata dalla minisindaca uscente Monica Lozzi.

Il centrosinistra

Le urne hanno assegnato a Francesco Laddaga (intervista – biografia), il vincitore delle primarie di coalizione, oltre 45mila preferenze. Significa che, nel Municipio VII, il centrosinistra può contare su più del 35 e mezzo per cento dei voti. Cosa che gli conferisce un buon margine sul diretto contendente, in vista del prossimo ballottaggio.

Il centrodestra

Luigi Avveduto (intervista), per la prima volta candidato nel Municipio VII, ha ottenuto invece più di 38mila preferenze. Un risultato che gli consente di approdare come sfidante, con un netto distacco rispetto agli altri competitor, al secondo turno, previsto per domenica 17 e lunedì 18.

Lista Calenda

Terza piazza per il candidato del Movimento cinque stelle Emanuel Trombetta (intervista – biografia). I pentastellati, che avevano iniziato il precendente mandato alla guida del Municipio VII, hanno raggiunto quasi ventimila voti, cosa che gli consente di avere un ampio 15 per cento.

M5s e Revoluzione civica

Nettamente sotto al dato cittadino è il risultato conseguito invece da Luca Di Egidio (intervista – biografia), il candidato della lista Calenda Sindaco. Pure ottenendo più di 15mila voti, infatti, non raggiunge il 12 per cento delle preferenze totali. Ottiene infine solo il 3% Salvatore Vivace (intervista – biografia), l’ex assessore municipale di Revoluzione civica.