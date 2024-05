“Una marcia per la legalità”: a Don Bosco residenti in strada contro il degrado dell’isola pedonale

Schiamazzi notturni, bivacchi, iniziative non autorizzate. Tutto sotto le finestre dei popolosi palazzi che affacciano sulla strada. Meglio, sull’isola pedonale. Perché buona parte di via Flavio Stilicone, un tempo strada di scorrimento e di parcheggi per i residenti del Don Bosco, è stata chiusa al traffico veicolare e riqualificata.

Da salotto urbano ad incubo dei residenti

Il progetto di restyling, che nel 2020 ha portato sull’area delle panchine in muratura, tavoli da ping pong, una nuova illuminazione, alberature ed altri arredi, ha contribuito a trasformare la strada in una sorta di “salotto buono” del quartiere. Almeno nelle intenzioni, doveva essere così. Chi abita nei condomini che vi affacciano, però, è di tutt’altro avviso.

Quali sono le criticità

“È come se fossimo stati privati del diritto di andare a dormire prima che si facciano le ore piccole – ha spiegato l’avvocato Tiziana Siano, residente e da poco presidente del neonato comitato di quartiere Don Bosco – purtroppo i controlli non vengono fatti e l’attuale amministrazione ci ha detto in maniera molto chiara di non essere d’accordo ad implementare, anche su via Stilicone, le regole contro la malamovida. Il risultato però è che si vendono alcolici fino a tarda sera e di notte non si chiude occhio perché la piazza diventa un grande bivacco” e le bottiglie rinvenute la mattina lo testimoniano.

C’è anche un altro tema, quello della “svalutazione immobiliare” che viene lamentato. “Purtroppo chi ha un appartamento di proprietà, con questo modo di gestire la pedonalizzazione, ci ha rimesso. Di questo ne siamo convinti e siamo anche pronti a dimostrarlo davanti ad un giudice” ha commentato la presidente del comitato di quartiere. Quindi, oltre a perdere il sonno, l’assenza di controlli potrebbe aver comportato anche una perdita economica per quanti, magari proprio perché stanchi degli schiamazzi, vorrebbero vendere il proprio immobile.

La posizione del Campidoglio

Niente da fare anche per le telecamere che, com’era stato ricordato dal consigliere leghista Fabrizio Santori, nel corso di un’interrogazione in Aula Giulio Cesare, “nel progetto originario erano previste”. Non sono mai state installate e l’amministrazione, ha chiosato il comitato di quartiere, se ne dichiara contraria. E poiché la pedonalizzazione, come ha chiarito in campidoglio l’assessore alla mobilità Eugenio Patanè, funziona e quindi resta tale, occorre capire cosa si può fare per garantire una convivenza serena con il decantato, e forse decaduto, salotto urbano.

La marcia della legalità

“Abbiamo deciso di organizzare un’iniziativa, che prenderà avvio da piazza dei Consoli, per cercare di riportare l’attenzione delle istituzioni sui nostri problemi” hanno ribadito dal comitato di quartiere. L’idea di chiamarla “marcia”, però, ha fatto storcere il naso. “È stata in effetti un’ingenuità chiamarla in quel modo, perché si presta ad una strumentalizzazione politica – ha ammesso l’avvocato Siano - chiamiamola allora fiaccolata o passeggiata. La cosa importante, per noi, è che questa criticità di via Stilicone sia finalmente affrontata”.