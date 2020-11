Don Bosco, la ciclabile che unisce Centocelle al Parco degli Acquedotti si tinge di giallo-rosso

Nuovo look per la ciclabile di viale Nobiliore. E’ partito il cantiere che, a fine ottobre, il Municipio VII aveva annunciato. Ed il percorso destinato ai ciclisti ha assunto la nuova colorazione scelta dal Municipio VII: giallo e rossa.

La scelta cromatica

Sono i colori del Comune: giallo ocra e rosso porpora - ha spiegato Salvatore Vivace, assessore ai lavori pubblici ed alla mobilità del Municipio VII . Li stiamo realizzando con una vernica particolare che non abbiamo individuato dopo quattro o cinque sperimentazioni”. In via Lemonia, la prima pista che l’ente di prossimità aveva ridisegnato puntando sull’originale colorazione, i pigmenti adottati avevano mostrato di non resistere all’usura.

Una vernice particolare

“Attualmente facciamo ricorso ad, una pasta che non solo è duratura, ma è anche antisdrucciolo ed antiriflesso. E’ inoltre uno smalto all’acqua, completamente ecologico, che non esala odori, cosa che diversamente avrebbe reso difficile fruirlo. Come, d’altra parte, era accaduto in alcuni interventi che avevamo avviato - ha ammesso l’assessore - lo dico perchè è importante sperimentare delle nuove soluzioni”.

Tratti mancanti e accesso al Parco degli Acquedotti

La colorazione ecologica e duratura non rappresenta l’unica novità della pista che è in fase di riqualificazione a Don Bosco. “Abbiamo intenzione di realizzare anche i tratti mancanti, su viale Palmiro Togliatti, in modo da consentire un collegamento continuo da Centocelle al parco degli Acquedotti”. La pista infatti, superata la via Tuscolana, approda su viale Giulio Agricola che, fa sapere il Municipio, sarà a sua volta riqualificata e dipinta con i colori ormai diventati una sorta di marchio di fabbrica per l’ente di prossimità. In tal modo finirà per rappresentare una seconda porta di accesso al parco. L'altra si trova in viale Appio Claudio, un boulevard la cui sistemazione è già partita.

Il Municipio più ciclabile di Roma

Con la riqualificazione della ciclabile di via Marco Fulvio Nobiliore, e con la prevista realizzazione dei tratti mancanti, l’amministrazione guidata da Monica Lozzi punta a destinare, sul territorio del Municipio VII, circa 40 chilometri di piste ciclabili. Rappresentano circa il 16% dei 250 km attualmente presenti nella Capitale. Bike Lane, ovvero ciclabili transitorie, escluse.