"Sapiens homini lupus", la nuova opera di street art colora il Quadraro

Una nuova opera di street art colora le strade del Quadraro. Dal titolo "Sapiens homini lupus" raffigura una donna in posizione accoccolata che stringe a sé le ginocchia con lo sguardo verso il basso. Firmata dall'artista The Astronaut, fa parte del collettivo di opere d'arte pubblica realizzate all'interno del progetto Street Art for rights, ideato e diretto da Peppe Casa e curato da Oriana Rizzuto, giunto alla sua terza edizione e nato con l'obiettivo di riqualificare intere zone urbane.

L'inaugurazione è avvenuta ieri, giovedì 24 marzo, al civico 29 di via Selinunte. Non una data casuale. Il 24 marzo è la giornata internazionale per il diritto alle verità sulle gravi violazioni dei diritti umani, una giornata che, alla luce dell’attuale situazione in Ucraina, acquisisce un significato ancora più sentito. Cosa significa il soggetto raffigurato nell'opera?

Cosa significa l'opera

L'artista spiega che ha voluto esprimere il "concetto predatorio dell'essere umano", definito "Sapiens", che attacca i suoi simili per sua stessa natura, così come si vede nella scritta con la foto di un cucciolo di lupo nell'unica fase della sua vita in cui si nutre di speranze, sogni e buoni sentimenti.

"In quella fase della vita in cui il lupo crede fortemente di poter essere altro dal predatore feroce è libero, inconsapevole di quello che sarà da l’adulto e crede profondamente che potrà cambiare o minimizzare quella parte di natura che lo distingue dagli altri esseri viventi" spiegano i curatori. "Questo lavoro vuole essere una riflessione sull’essere umano e sulla natura di essere sociale, un’accusa a come oggi siamo ancora continuamente gli uni contro gli altri, ma allo stesso tempo un messaggio di speranza: solo la cultura ci salverà".