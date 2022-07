Rifiuti in strada e a ridosso del cantiere: l'isolato di Don Bosco diventato discarica a cielo aperto

"Siete la nostra ultima speranza. Abbiamo chiamato tutti, fatto segnalazioni a vigili, Ama, ma nessuno interviene. Qui sta diventando anche una questione di sicurezza sul lavoro, oltre che un problema di igiene pubblica". Siamo in via Lucio Mummio, all'altezza del civico 31. Qui è in corso un cantiere, uno dei tanti dell'isolato tra la stessa via e via Calpurnio Fiamma, una delle principali strade del quartiere. "Sono quattro cantieri per l'ecobonus", ci racconta il cittadino.

Il paradosso è che di eco questi cantieri hanno ben poco. Sì, perché per uno scherzo del destino, sono finiti circondati e sommersi dalla spazzatura, da giorni ormai non raccolta in zona. "Gli operai, come noi cittadini, sono costretti a respirare i miasmi", spiega ancora il residente. Tante le segnalazioni fatte, rimaste inascoltate.

"E' diventato impossibile anche passare con le auto. Siamo costretti a Gimkane assurde, le auto passano sopra la spazzatura, diventa anche pericoloso".