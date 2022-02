Resta al Quadraro la biblioteca interculturale: dal municipio arriva una convenzione quinquennale

Per i prossimi cinque anni l’associazione di promozione sociale “Cittadini del mondo” resta al Quadraro. Il Municipio VII ha dato il proprio assenso alla firma d'una convenzione che consentirà, nei locali del plesso “Damiano Chiesa”, di mantenere in funzione la biblioteca interculturale.

Locali riqualificati dall'associazione

L’associazione, fondata dalla dottoressa Donatella D’Angelo nel 2002, è dal 2013 attiva negli spazi della scuola di via Marco Decumio dove ha iniziato la propria attività ristrutturando, a proprie spese, la casa dell’ex custode. Poi, avendo raccolto più di 10mila volumi in 25 lingue diverse (ed anche 1000 dvd) si è resa necessaria la ricerca di altri locali. Ottenuti nel seminterrato della scuola, anche i nuovi spazi, che erano inutilizzati, sono stati riqualificati con i fondi dell’associazione.

Un atto doveroso

“Abbiamo provveduto a fare una nuova convenzione che, per Cittadini del mondo, era necessaria anche per ottenere quei finanziamenti con cui sostengono alcune loro attività – ha spiegato Adriana Rosasco, l'assessora municipale allo politiche sociali – per l’amministrazione concedere questa convenzione non ha avuto alcun costo ed è stato un atto doveroso visto il prezioso contributo, sul piano dei servizi sociali, che questa realtà fornisce al nostro territorio”.

Le attività presenti

Oltre alla biblioteca interculturale ed alla sala lettura, aperta al pubblico dalle 10 alle 18.30 nelle giornate di mercoledì, giovedì e venerdì, “Cittadini del Mondo” garantisce, al Quadraro, anche altre attività. Nei locali della “Damiano Chiesa” è attivo un doposcuola ed uno sportello sociale, in funzione dal 2013, che è di supporto ed orientamento per attività come l’iscrizione anagrafica, i permessi di soggiorno e l’scrizione al servizio sanitario nazionale.

Una delle realtà più positive

“Cittadini del mondo è una realtà che da anni lavora come presidio di cultura, socialità ed integrazione – ha commentato il presidente del Municipio VII Francesco Laddaga – ritengo che sia una delle esperienze più positive tra quelle presenti nel nostro territorio e, per testimoniare la nostra vicinanza, abbiamo anche tenuto una seduta di giunta nei locali della biblioteca”. Un atto simbolico che si aggiunge alla stipula della nuova convenzione. Per i prossimi cinque anni, la biblioteca interculturale resta al Quadraro.