Donazione gratuita di farmaci da parte della Protezione Civile Roma Sud

La Protezione Civile Roma Sud ha attivato nel municipio Roma VII un servizio di distribuzione totalmente gratuita di farmaci e prodotti per la prima infanzia per le persone in difficoltà.

L'iniziativa nasce dall'aiuto riservato alle persone che necessitano di un farmaco a pagamento e non hanno la possibilità di acquistarlo. Per usufruire del servizio e del farmaco bisogna verificarne la disponibilità presso la Protezione Civile Roma Sud. Verificata la disponibilità, sarà possibile ritirare il farmaco presso la sede della Protezione Civile a via Tropea 24, in zona Statuario.

Lo sportello è funzionante tre giorni alla settimana. Ecco quando: