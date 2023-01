Piano freddo, attivati nuovi posti letto: "L'obiettivo è tenerli aperti tutto l'anno"

Tornano in funzione i centri diurni e notturni anche nel municipio più popoloso della Capitale. La formula già sperimentata nel corso del 2022 è stata replicata anche per l’inverno in corso. Con una novità.

Centri aperti tutto l'anno

“Rispetto al passato, anche nel nostro territorio puntiamo a lasciare aperti i nostri centri ristoro anche dopo la fine di aprile, quando cioè sarà ufficialmente concluso il piano freddo. Abbiamo già raggiunto un accordo in tal senso con il dipartimento delle politiche sociali e, rispetto al passato, ritengo che sia un passo in avanti” ha commentato Adriana Rosasco, l’assessora del municipio VII alle politiche sociali.

Le strutture a disposizione

I centri attualmente disponibili sono tre. Al numero 48d di viale Castense, nello spazio gestito dalla comunità di Sant’Egidio, il servizio offerto è diurno e questo “significa che chiunque può recarvisi con la certezza di trovare un pasto caldo” ha precisato l’assessora. Per quanto riguarda invece le altre due strutture una si trova a Don Bosco,e più precisamente in via Caio Manilio 15. “E’ un bene che è stato sottratto alla mafia. Lì ci sono otto posti letto”. Il terzo punto predisposto nel municipio VII per affrontare l’emergenza freddo si trova al Quadraro, in via dei Sestili. Lì la gestione è affidata alla cooperativa Integra.

Chi può beneficiare del piano freddo

Chi vi è accolto può fruire sia di un letto dove dormire che di un pasto caldo. Ma chi è che può usufruire di questi spazi? “Le persone ospiti delle strutture sono state individuate o tramite il servizio SOS della centrale operativa, oppure sono seguite dai servizi sociali. Ieri, ad esempio, un assistente sociale è riuscito a convincere una persona che dormiva in macchina, a sfruttare un posto letto disponibile in via dei Sestili.

Non solo letti e pasti caldi

Non tutte le persone senza fissa dimora, però, accettano di entrare nelle strutture impiegate per il piano freddo. “C’è chi non vuole perché magari non vuole lasciare fuori le proprie vettovaglie, che poi rappresentano tutti i loro averi. E chi invece non accede perché non se la sente di lasciare gli animali con i quali si accompagnano. A queste persone, attraverso la nostra rete, cerchiamo comunque di consegnare delle coperte o dei cappotti. Ieri ad esempio abbiamo consegnato 50 coperte ad una struttura di Romamor operativa alla stazione Tuscolana che,a sua volta, impegna i propri volontari nella loro distribuzione”.