Centro anziani, davanti al cancello arriva un parcheggio: “Così diventa difficile entrare”

In via della Torre del Quadraro sono stati realizzati degli stalli. I posti auto sono stati disegnati a terra lungo tutta la strada. Anche davanti l’ingresso del centro anziani La Torretta, uno dei più frequentati della Capitale.

La barriera all'ingresso

La nuova segnaletica orizzontale non è però piaciuta agli iscritti del centro anziani. “Quella era una strada di servizio, utilizzata solo da chi vi abita e dai nostri utenti” hanno fatto sapere dalla Torretta “ed ora con questi parcheggi diventa più complicato entrare. “E’ un disagio che diventa una sorta di barriera architettonica per gli iscritti che hanno problemi di deambulazione” ha spiegato Vincenzo Di Pietrantonio, presidente del centro anziani.

Un disagio per gli anziani

“E’ come se davanti il portone di casa ti parcheggiassero un’auto” ha sottolineato un iscritto. Tra le gli stalli delle auto ed il perimetro della Torretta è stato in realtà lasciato un corridoio pedonale. Viene però invaso dalle vetture posteggiate, riducendone la praticabilità soprattutto per quanti, com’è stato rilevato, sono costretti a muoversi su una carrozzina ortopedica o con l’ausilio di un supporto. Una condizione che, trattandosi di un centro anziani, è tutt’altro che infrequente. “Ci chiediamo se il presidente del municipi Francesco Laddaga sia stato informato di questa operazione” ha concluso il presidente Vincenzo Di Pietrantonio.

Un centro anziani molto attivo

Punto nevralgico di Don Bosco, uno dei quartieri più popolosi della Capitale, il centro sociale anziani La Torretta, è molto attivo nel territorio. Per anni è stato promotore della “festa di fine estate”, un appuntamento su più giorni, in grado di raccordare le attività di un mercatino con spettacoli dal vivo, animazione per bambini e laboratori. Dal 2016 la festa di fine estate non è stata più organizzata ma il centro anziani, con i suoi 1500 iscritti, ha continuato ad essere un punto di riferimento per il quadrante.