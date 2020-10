Don Bosco, il Municipio VII annuncia la riqualificazione della ciclabile di via Nobiliore: oggi è impraticabile

La ciclabile di viale Marco Fulvio Nobiliore sarà riqualificata. Il Municipio VII ha annunciato l’intervento che consentirà di ripristinare la pista. Un’operazione indispensabile perché quel percorso, oggi profondamente dissestato, ha una funzione strategica.

Dalla Togliatti al parco degli Acquedotti

La pista di viale Marco Fulvio Nobiliore è l’anello di congiunzione tra la pista di viale Lemonia e quella di viale Palmiro Togliatti. Dunque favorisce il raggiungimento del parco degli Acquedotti, in sella ad una bici, anche per chi abita nel vicino Municipio V.

L'intervento

“Nei prossimi giorni partirà il restauro della ciclabile - ha annunciato Salvatore Vivace l’assessore municipale alla Mobilità - i lavori, a carico del municipio, prevedono la sistemazione del manto di asfalto della pista, la colorazione nuova del fondo”.Gialla nel suo percorso e rossa laddove sono previsti degli attraversamenti stradali. Ad esempio nella confluenza con via Tuscolana, dove interseca un’altra pista.

Lo smaltimento delle acque

Il Municipio con il proprio intervento prevede di realizzare anche una nuova segnaletica stradale. E, da non sottovalutare visti i problemi che ciclicamente si presentano sulla pista della Tuscolana, “sarà ripristinato anche l’impianto di smaltimento della acque piovane”.Un’accortezza che eviterà di trasformare la pista in un percorso navigabile.

“Questo lavoro si inserisce nell'attività sistemazione e valorizzazione delle nostre infrastrutture alternative all'auto” ha sottolineato l’assessore Vivace. Il Municipio VII, prima della fine del mandato avrà così ripristinato vecchi percorsi, come quello di viale Lemonia o di viale Nobiliore. Ed avrà realizzato anche decine di km di nuove ciclabili, com’è nel caso di quella progettata su viale Appio Claudio.

La dote del Municipio VII

“Quando ci siamo insediati abbiamo trovato sul territorio circa sei chilometri e mezzo di ciclabili e non erano tutte in buone condizioni, tant'è vero che spesso abbiamo provveduto a ripristinarle. Per la fine del mandato contiamo di aver messo mano, tra vecchie e nuove, a circa 40 km di ciclabili". Un risultato di tutto conto se si considera che, a Roma, sono attualmente presenti circa 250 chilometri di piste ciclabili.