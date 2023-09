C’era una volta il “salotto urbano” di Don Bosco: ora l’isola pedonale è “terra di nessuno”

Bivacchi e schiamazzi notturni. Tavoli da ping pong che la mattina vengono ritrovati sommersi dalle bottiglie di birra. Il “salotto urbano” di via Flavio Stilicone, realizzato pedonalizzando una delle strade di Don Bosco, sta offrendo una visione tutt’altro che in linea con l’attesa riqualificazione.

Da salotto urbano a terra di nessuno

“Era un salotto urbano, ora è diventato terra di nessuno, un luogo dove le regole, pure specificate nei cartelli affissi dall’amministrazione non le rispetta nessuno” ha commentato l’avvocato Tiziana Siano, residente e tra le promotrici di un comitato finalizzato a riportare il decoro in via Stilicone. “Nel corso di questa estate le cose sono un po’ migliorate dopo un episodio che ha portato al ferimento di una persona. Allora i carabinieri, per qualche settimana, hanno presidiato con maggiore frequenza la piazza, dopodiché è tornata la condizione d’invivibilità precedente”.

I tavoli da dama impiegati dove gli anziani, di giorno, giocano a carte, si trasformano insieme a quelli del ping pong in spazi dove i giovani si ritrovano, “spesso fino a tarda notte”. “Ci siamo stupiti e dispiaciuti nel constatare che quest’area non è stata inserita tra quelle che, per effetto dell’ordinanza antimalamovida, prevede il divieto di vendita di alcol dopo le 22: sarebbe stato un ottimo deterrente” ha sottolineato l’avvocato Siano. Insieme ad altri residenti, ha recentemente lanciato una raccolta firme per chiedere di far rispettare le regole di civile convivenza in quell’isola pedonale.

Una condizione che preoccupa

“Venerdì 22 settembre insieme ai consiglieri municipali Umberto Matronola e Cristina De Simone abbiamo incontrato i residenti esasperati per una situazione di bivacco, spaccio, baby gang, schiamazzi notturni che non rende più vivibile il quartiere. Abbiamo protocollato già un’interrogazione in Campidoglio, ma nei prossimi giorni proveremo a protocollare altri atti per far presente la preoccupante condizione in cui i cittadini sono costretti a vivere” ha dichiarato la consigliera capitolina Mariacristina Masi (FdI). Intanto il “salotto urbano” è stato oggetto di una mozione in municipio e di una recente commissione “controllo e garanzia” che, presieduta dal consigliere Matronola, ha provato a far luce sugli effettivi controlli messi in atto per limitare la malamovida in via Stilicone.

“E’ davvero diventata una terra di nessuno e per provare a limitare i problemi avevamo proposto, con una mozione, di spostare i tavoli da ping pong da lì, mettendoli in piazza dei Consoli. Questi arredi, la cui installazione era nelle intenzioni una cosa positiva, in una zona franca come quella è diventata deletaria”. La mozione, votata all’unanimità, non ha comportato il loro trasferimento.

Una pedonalizzazione troppo vicina ai palazzi

“Purtroppo chi ha progettato la pedonalizzazione non ha tenuto sufficientemente in considerazione la vicinanza dei palazzi, che lì sono anche molto alti e popolosi. I rumori che producono i frequentatori di un’isola pedonale, in una piazza, sono più facilmente gestibili mentre lì vengono amplificati – ha commentato il presidente Laddaga – abbiamo sollecitato più passaggi da parte della polizia locale e la frequenza è aumentata, anche se non è possibile pensare ad un presidio fisso. Parleremo anche con i commercianti e torneremo a farlo con i residenti nella consapevolezza che quella pedonalizzazione – ha concluso il minisindaco – ha creato una situazione che, sul piano infrastrutturale, è critica”.