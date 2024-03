La Festa di Primavera del Mosap dedicata alle case famiglia del Lazio

Domenica 24 marzo al parco divertimenti di Oasi Park (via Tarquinio Collatino 56) si terrà la festa di Primavera Mosap (Movimento Sindacale Autonomo di Polizia) dedicata ad Ain Karim e al Mater Divinis Amoris, due Case Famiglie del Lazio.

Diversi gli ospiti del pomeriggio di festa da Armando Tartaglini, cover ufficiale di Zucchero Sugar Fornaciari, reduce dal successo di Rai Uno “Tali e Quali Show” accompagnato dal mezzo-soprano Paola Barzi; ai comici Christian Generosi e Barbara Boscoli ovvero “I Sequestrattori”, attesi anche la popolare attrice Adriana Russo, lo youtuber Federico Saliola che presenterà in anteprima alcuni dei suoi nuovi tormentoni musicali e Mattia Carola in arte “Mr Cartoon”che eseguirà per tutti i bambini presenti le sigle dei cartoni animati più popolari, mentre i più piccoli saranno allietati dai personaggi dell’animazione di Dragoland oltre alla possibilità di usufruire del servizio TruccaBimbi.

Fabio Conestà segretario nazionale Mosap ha dichiarato sottolinea: "Un momento importante per noi, in quanto celebriamo la vicinanza della Polizia di Stato alla cittadinanza, non tralasciando l’aspetto sociale e solidale che anche quest’anno vede coinvolte della case famiglia della Capitale. Si tratta di un evento accolto anche dalla nostra Amministrazione e dal Questore di Roma, con la messa a disposizione di auto e moto della Polizia e della Polizia a cavallo".

Radio Roma Sound 90 Fm sarà Media Partner della giornata.