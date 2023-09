Don Bosco, torna la festa dei Nonni: "È l'edizione più grande mai organizzata"

Bambini e anziani, nipoti e nonni. Un binomio che, nella giornata di domenica 1 ottobre, ha l’opportunità di essere ulteriormente rafforzato. Perché è quella la data in cui, a Don Bosco, viene organizzata la “festa dei nonni”.

I banchi di qualità arrivati dalla Toscana

Quest’anno l’edizione, fanno sapere dal centro sociale anziani La Torretta, sarà particolarmente ricca. In piazza dei Consoli e nelle strade attigue verranno allestiti degli stand artigiani arrivati direttamente dalla provincia di Lucca. “L’associazione degli ambulanti di Forte dei marmi, ha attivato una sinergia con l’organizzazione e quest’anno quindi porteranno i propri banchi, tutti di qualità, nelle nostre strade” ha spiegato il presidente del centro anziani Vincenzo Di Pietrantonio.

Laboratori, mostre e visite guidate

Oltre agli stand in arrivo dalla Toscana verranno allestiti anche laboratori, mostre di pittura, scultura, ed esposizioni di immagini che hanno per oggetto la storia del cinema. E poi ancora musica e balli, un “pizza party sotto le stelle, alle 19.30, quest’ultimo con “prenotazione obbligatoria”. A completare l’evento gonfiabili ed animazione per i più piccoli. Ai bambini sarà riservata anche la possibilità di partecipare ad una visita guidata della storica “Torretta”.

L'occasione per stare insieme ai nonni

“Sarà, quella di domenica – ha promesso il presidente del Csa La Torretta – una bella occasione per celebrare il profondo legame tra nonni e nipoti”. Non è quindi la festa di fine estate che per anni ha allietato i residenti ed i tanti romani che accorrevano, a fine settembre, a Don Bosco. Ma quella che il primo novembre è stata pensata, hanno garantito gli organizzatori, “sarà l’edizione più importante mai allestita della festa dei nonni”.