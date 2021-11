Al Don Bosco un muro di spazzatura: Alfonsi e Gualtieri lanciano il blitz anti monnezza

"Finalmente, dopo aver trovato gli sbocchi alternativi, è potuta partire una parte importante del piano di pulizia straordinaria, quella della rimozione dei cumuli di rifiuti che rimangono accanto ai cassonetti quando vengono svuotati”. Queste le parole di Roberto Gualtieri che nella mattina di martedì si è recato in sopralluogo al quartiere Don Bosco – largo Santi Romano - in compagnia dell’assessora all’ambiente Sabrina Alfonsi.

Nei giorni scorsi, il sindaco ha annunciato la collaborazione tra Ama e Acea e il trattamento di una maggiore quantità di rifiuti di Roma all’interno del termovalorizzatore di San Vittore. Con i nuovi sbocchi, l’emergenza in città dovrebbe avviarsi, infatti, verso una soluzione. “Questi cumuli sono molto diffusi in diversi punti della città e costituiscono un enorme disagio per i cittadini: è quindi prioritario rimuoverli” ha detto Gualtieri a Don Bosco davanti un muro di rifiuti.

“Con il ritorno a pieno regime della raccolta ordinaria il problema è destinato a ridursi, ma l'uso degli squaletti a supporto dello svuotamento dei cassonetti, per ripulire l’area intorno ad essi, rimane un'azione importante per la pulizia e il decoro dei quartieri” ha aggiunto. L’assessora all’ambiente, Sabrina Alfonsi, presente al blitz insieme al sindaco, ha spiegato: “Purtroppo una parte di questi rifiuti, impropriamente abbandonati accanto ai cassonetti, provengono da alcune attività commerciali. Su questo potenzieremo il ritiro delle utenze non domestiche, ma allo stesso tempo siamo già al lavoro per rafforzare i controlli sul territorio”.

Infine, Alfonsi ha concluso: “La pulizia dunque prosegue 24 ore su 24 senza sosta. Sappiamo dove sono le criticità e stiamo intervenendo. Non solo, abbiamo rimesso su strada 87 mezzi che sono appena rientrati dalla manutenzione, di questi 44 sono compattatori pesanti e 43 sono mezzi leggeri”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Don Bosco

Don Bosco è uno dei quartieri che in questi giorni sta soffrendo maggiormente l'emergenza rifiuti. Dai cittadini tante sono le segnalazioni che hanno raggiunto la redazione di RomaToday. In via Calpurnio Fiamma i video mostravano, ieri sera, la spazzatura che superava l'altezza dei cassonetti. Impressionanti le immagini dall'alto, con la spazzatura a circondare completamente i cassonetti.