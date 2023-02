120 appartamenti dell’INPS al comune, si va verso l’approvazione con il nodo degli alloggi occupati

I soldi per effettuare il passaggio di proprietà, dall’INPS al Comune, di 199 unità immobiliari ancora non ci sono. Né, d’altra parte, è stata ancora approvata dall’assemblea capitolina la delibera che formalizza l’operazione. Ma la strada presa dal Campidoglio, ed annunciata dal Sindaco la scorsa primavera, è tracciata. E non si torna indietro.

In attesa del bilancio

Ottenere il via libera per la delibera, protagonista di alcune sedute della commissione patrimonio, è quindi solo questione di tempo. “Anche se gliel’avessimo dato un mese fa – ha spiegato il consigliere democratico Yuri Trombetti, che quella commissione presiede – non avremmo potuto acquistare gli appartamenti, perché il bilancio non era stato ancora votato”. E quindi anche se il parere positivo della ragioneria è stato acquisito, mancano ancora materialmente i soldi, poco più di quindici milioni di euro, per procedere all’immissione di quegli alloggi nel patrimonio capitolino. Ma verranno trovati perché il Campidoglio mira a portare a casa un risultato che è stato già annunciato e che consente di recuperare appartamenti in tre diversi municipi: al VII, nel quartiere di Don Bosco, alla Magliana nel municipio XI, ed a Dragoncello, nel territorio del municipio X.

L'esito dei sopralluoghi agli alloggi dell'INPS

In attesa di votare il bilancio, la commissione patrimonio ha voluto vedere chiaro sulla tipologia di immobili che sta per comprare dall’INPS. I sopralluoghi eseguiti su un campione di quattro appartamenti, a cui si aggiungono le immagini di altri alloggi messi in vendita, hanno superato l’esame del Comune. “Si trovano in condizioni manutentive accettabili, certamente c’è da fare qualche lavoro come normalmente avviene nelle case disabitate, riverniciando le pareti e mettendo a norma l’impianto elettrico ”ha spiegato Trombetti. Ma il giudizio complessivo è buono.

Gli appartamenti occupati

Quello che invece resta ancora da chiarire, è il nodo sulle occupazioni. Dei 120 alloggi che l’amministrazione sta per comprare dall’INPS, ce ne sono 10 infatti che non risultano ancora liberi. Il Campidoglio, che sulla questione sta faticando ad ottenere le necessarie informazioni, ha per ora potuto appurare che si tratta di famiglie concentrate tutte a Don Bosco, in palazzine diverse però, che vanno da via Calpurnio Fiamma a via Ponzio Cominio.

Un nodo ancora da sciogliere

Il nodo delle occupazioni non è di poco conto perché gli immobili che l’amministrazione vuole acquisire, serviranno a sfoltire le graduatorie delle persone in lista d’attesa per un alloggio popolare del comune. Ma ad oggi, con l’approvazione della delibera ormai data per imminente, la gestione delle persone che vivono senza titoli in quei 10 appartamenti dell’INPS non è stata ancora chiarita.