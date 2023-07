No alla ZTL fascia verde, la fiaccolata sulla Tuscolana

Giovedì 6 luglio dalle ore 20:30 in via Flavio Stilicone si terrà una fiaccolata di quartiere per manifestare il proprio dissenso sulla realizzazione della ZTL.

No alla ZTL

A promuovere la manifestazione è la Casa del Popolo -Roma sud est, al motto: "No ZTL la crisi economica la paghino i ricchi". Il no alla zona traffico limitato va ritrovato nel fatto che secondo i sostenitori di Casa del Popolo non è questa la soluzione per abbattare l'inquinamento nella Capitale, rendere Roma più green e soprattutto perchè non utile ai cittadini.

"La giunta Gualtieri sta utilizzando l'ecologia come una scusa per portare avanti la ZTL contro gli interessi degli abitanti dei quartieri e a favore degli interessi privati (industria automobilistica e banche) e delle casse comunali" sostengono dal partito che aggiungono - "così come è pensato l'anello verde costringerà lavoratori, famiglie e pendolari a comprare nuove macchine che non possono permettersi". Infatti per Casa del Popolo andrebbe potenziato il servizio di trasporto pubblico.

Per quanto riguarda la questione green i manifestanti contestano il volere fare l'anello verde e portare avanti il termovalorizzatore a Santa Palomba che ha già trovato l'opposione da parte dei comuni dei Castelli.

Non la prima manifestazione

Quella del 6 luglio non sarà la prima manifestazione contro la ZTL da parte di Casa del Popolo, e nemmeno in generale. Infatti contro l'anello verde si è tenuto una protesta, rivelatosi poi un flop in piazza del Campidoglio lo scorso giugno (qui il video). La legittima manifestazione dei cittadini si è riempita di no vax, complottisti e militanti di estrema destra: da Casapound al nuovo movimento "Italia libera” di Giuliano Castellino. Il flop però è stato evidente tanto da essere definita fallimentare proprio da chi l'aveva promossa.